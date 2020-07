Po Martinu Adamském posílí AZ exvítkovický Roman Szturc. Třicetiletý útočník podepsal s klubem smlouvu na rok s opcí. Klub si od něj slibuje totéž, co od Adamského - branky a zkušenosti nejen na ledě, ale i usměrnění mladších spoluhráčů v kabině.

„Jsme rádi, že jsme se s Romanem domluvili. Je to zkušený hráč do přesilovek i oslabení s téměř šesti sty starty v extralize. Věřím, že nám pomůže dostat se znovu do play off a v něm uspět,“ prohlásil pro webové stránky havířovského klubu jednatel Havířova Aleš Bambula.

Szturc si nabídku Havířova moc dlouho nerozmýšlel. „První kontakt vzešel od manažera Pavla Zdráhala, představil mi nabídku a možnosti klubu, já ji zvážil a rozhodl se ji přijmout. Velkou výhodou je pro mě i to, že se nemusím stěhovat nebo daleko dojíždět,“ informoval rodák z Karviné, který by rád prožil klidnější sezonu, než měl tu poslední, ve které prošel čtyřmi kluby (Zlín, Poruba, Třinec a Frýdek-Místek). „Nastoupit ve čtyřech týmech není zrovna ideální. Do Havířova přicházím s přáním víc se ‚usadit‘. Chci sezonu odehrát v jednom klubu a dobře,“ dodává Szturc.

Průbojný ranař se už v mládežnických letech přesunul do Vítkovic, kde odehrál většinu kariéry. V prvních letech si občas odskočil do Poruby, Opavy, Jihlavy, Havířova či Olomouce, jinak ale platil za platnou oporu Vítkovic. Extraligový debut si připsal ve svých osmnácti letech v sezoně 2007/08. Od roku 2010 byl stabilní součástí ostravského týmu, v jehož dresu odehrál 10 sezon a 564 zápasů (celkově jich má v nejvyšší soutěži 580), v nichž posbíral 195 bodů (108+87). O poslední sezoně už byla řeč.