Havířovský kouč Marek Pavlačka s asistentem Milanem Mikulíkem měli poprvé kompletní tým a podle toho to také na ledě vypadalo. Na první gól se čekalo do 13. minuty. AZet využil přesilovku. Bednář pálil na levém kruhu a gólman Slíž byl bez šance – 0:1. Za další tři minuty už to bylo 0:2. Po hezké přihrávce exkopřivnického Konečného překonal nadvakrát Slíže Ćmiel.

Havířov dál pokračoval v krasojízdě. Domácí si dokonce dali vlastní branku. Na 0:4 dával Klimša, který dostal před brankou až příliš volnosti. Na konečných 0:5 upravil ostrostřelec Franek.

HC Slezan Opava - AZ Havířov 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 13. Bednář (Franek), 16. Ćmiel (Konečný), 24. Apolenář, 37. Klimša (Pindel), 52. Franek.

HC Slezan Opava: Slíž – Šindelář, Gulda, Ficek, Štěpánek, Ludvík, Thiel, Gřesík – Brodek, Stuchlík, Štindl – Krejsa, Brada, Kadula – Wendelin, Beránek, Havel – Kotásek. Trenér: Pavel Zdráhal.

AZ Havířov: Sachr – Valenta, Ševčík, Chroboček, Kunc, Michálek, Hrachovský, Tomiga – Klimša, Šuhaj, Franek – Bednář, Pindel, Tvrdý – Antoníček, Ćmiel, Konečný – Pavlík, Haas, Apolenář. Trenér: Marek Pavlačka.