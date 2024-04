První mečbol nevyužili. Hokejisté Havířova utrpěli v pátečním 6. semifinále play-off II. ligy v Táboře debakl 1:8, série je po něm srovnaná 3:3 na zápasy a o postupujícím do finále proti Chomutovu se rozhodne v sedmém duelu na ledě AZetu, který je na programu v neděli 14. dubna od 17 hodin.

AZ Havířov - Tábor (komplet) | Video: Jakub Nohavica

Tábor nakročil ke srovnání série již v první třetině, během níž si vypracoval tříbrankový náskok. V nástupu do druhého dějství Havířov snížil, ale od té chvíli už pouze inkasoval. Domácí řádili v přesilovkách, celkem jich využili šest. Od druhé třetiny nahradil Šimonů v brankovišti Sachra.

Ve třetí třetině za rozhodnutého stavu na ledě opakovaně vzplály emoce, došlo k několika šarvátkám i bitkám. Z Havířova nedohrálo hned trio Pawliczek, Kratochvil a Spratek, kteří vyfasovali tresty na pět minut a do konce utkání. Za domácí byli potrestáni Severa a Zeman.

VIDEO: Paráda! Havířov srazil Tábor a má do finále blíž. Jak se v hale fandilo?

„Zápas rozhodly přesilovky, ve kterých jsme doposud byli pevní. Utkání se dohrávalo ve velkých emocích. Ty však zůstaly v Táboře a my budeme v neděli doma nachystaní válčit o finále. Věřím, že přijde hodně lidi a poženou nás za vítězstvím,“ řekl trenér Havířova Jiří Raszka.

„Prolomili jsme střelecké prokletí. Začaly nám tam padat góly, využili jsme přesilovky. To, co nám v předchozích zápasech nešlo, se k nám otočilo čelem. Myslím si, že za celý dosavadní průběh série už jsme si to zasloužili a šli jsme tomu naproti,“ prohlásil druhý kouč Tábora Richard Lobo.

6. semifinále play-off II. ligy (pátek 12. 4. 2024):

Tábor – AZ Havířov 8:1 (3:0, 3:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 7. Prášek (Šulek, Hubata), 17. Krliš (Matušík, Nevšímal), 18. Matušík (Milfait, Říha), 27. Říha (Matušík, Šulek), 36. Šulek (Hubata, Severa), 38. Severa (K. Černý), 47. Nevšímal (Zíb), 51. Krliš (Zadražil, J. Duda) – 21. Kunc (Bednář, Klimša). Rozhodčí: Barek, Zeliska – Hradil, Pěkný. Vyloučení: 5:11, navíc Severa 5 minut, Zeman 5 minut a do konce – Pawliczek, Kratochvil, Spratek (všichni 5 minut a do konce). Využití: 6:1. Diváci: 3891. Stav série: 3:3.

HC Tábor: Žajdlík – Hajič, Hubata, Suchánek, Gajdolín, Jáchym, K. Černý, Říha, Plášil – Krliš, Milfait, J. Duda – A. Zeman, Matušík, Zadražil – Nevšímal, Severa, Huna – Šulek, Prášek, Zíb. Trenér: Jakub Grof.

AZ Havířov: Sachr (21. Šimonů) – Kunc, Michálek, Valenta, Ševčík, Vosátko, Ficek, Ščurek – Bednář, Haas, Klimša - Kratochvil, Karafiát, Franek - Pavlík, Ćmiel, Antoníček - Apolenář, Mrva, Pawliczek – Spratek. Trenér: Jiří Raszka.