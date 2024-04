/FOTOGALERIE/ Jsou o krok vepředu! Hokejisté Havířova porazili ve středečním 1. semifinále play-off II. ligy Tábor 4:2 a v sérii se ujali vedení 1:0 na zápasy. Třemi body se blýskl útočník Šimon Kratochvil (1+2). Souboj pokračuje ve čtvrtek 4. dubna od 17.30 hodin opět na ledě AZetu.

Hokejisté Havířova vstoupili do semifinále play-off II. ligy s Táborem domácí výhrou 4:2. Přímo v hale to sledovalo 1647 diváků. | Foto: AZ Havířov

Havířov měl výborný nástup do utkání a v čase 4:08 vedl o dva góly, skórovali Valenta a Kratochvil. Houževnatý Tábor se nevzdal a na přelomu první a druhé třetiny srovnal. Prosadili se Krliš a Hubata. Za polovinou utkání domácí odskočili po brance kanonýra Franka. Ve třetí třetině pečetil důležitý vítězství svým druhým gólem v zápase tříbodový Kratochvil.

„Vstoupili jsme do utkání velice dobře a vedli o dva góly. Soupeř nás pak ale začal přehrávat. Převzal iniciativu a srovnal také díky chybě, kterou hned potrestal. Bylo důležité, že jsme se do zápasu vrátili a šli znovu do vedení. Na konci jsme měli mnoho zblokovaných střel, hlídali si prostor před brankou a taky nás podržel Dan (Šimonů),“ řekl pro klubovou televizi trenér AZ Havířov Jiří Raszka.

1. semifinále play-off II. ligy (středa 3. 4. 2024):

AZ Havířov – Tábor 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 3. Valenta (Antoníček, Ćmiel), 5. Kratochvil (Vosátko), 33. Franek (Kratochvil, Bednář), 47. Kratochvil (Pawliczek, Spratek) – 17. Krliš (Hajič), 21. Hubata (Šulek, A. Zeman). Rozhodčí: Maťašovský, Maršálek – Bezděk, Augusta. Vyloučení: 1:1. Bez využití. Diváci: 1647. Stav série: 1:0.

AZ Havířov: Šimonů – Kunc, Michálek, Valenta, Ševčík, Ficek, Vosátko, Ščurek – Karafiát, Křivohlávek, Klimša – Bednář, Haas, Franek – Kratochvil, Spratek, Pawliczek – Mrva, Ćmiel, Antoníček – Apolenář. Trenér: Jiří Raszka.

HC Tábor: Žajdlík – Plášil, Hubata, Suchánek, Jáchym, K. Černý, Hajič, Gajdolín – A. Zeman, Matušík, Šulek – Prášek, Milfait, Severa – Nevšímal, Zadražil, Krliš – J. Duda, Zíb, J. Bárta – Šimák. Trenér: Jakub Grof.