Hokejisté Havířova přišli v semifinále play-off II. ligy s Táborem o vedení. Po úvodních domácích výhrách ztratili oba duely na jihu Čech, ten čtvrtý prohráli v pondělí 1:2, a série je tak srovnaná na 2:2 na zápasy. Nyní se boje přesouvají na led AZetu, kde se pokračuje ve středu 10. dubna.

Na branky se čekalo až do začátku třetí třetiny, kdy poslal domácí do vedení Hajič. Srovnat se podařilo v početní výhodě Kratochvilovi, poslední slovo měl však Tábor poté, co ho zachránila tyč. V čase 56:46 rozhodl Prášek. „Soupeř byl šťastnější,“ řekl trenér Havířova Jiří Raszka.

„Myslím si, že to byl náš nejlepší výkon při hře pět na pět. Nebo alespoň od druhé třetiny jsme měli ve hře navrch. Jenže nám hodně sil vzala zbytečná oslabení. Byl to dobrý play-off zápas. Série je 2:2 a my jedeme domů, kde si půjdeme pro vítězství,“ dodal kouč AZetu Jiří Raszka.

Havířov v Táboře narazil, dva góly schytal v přesilovkách. Co řekl kouč Raszka?

„Podali jsme výborný týmový výkon, za který jsme byli odměněni. Skvělý byl Matěj Žajdlík v brance. Důležité bylo, že po dvou bezbrankových třetinách, ve kterých jsme měli množství nepovedených přesilovek, si to kluci nenechali vlézt do hlavy,“ prohlásil trenér Tábora Jakub Grof.

4. semifinále play-off II. ligy (pondělí 8. 4. 2024):

Tábor – AZ Havířov 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 43. Hajič (Prášek), 57. Prášek (Hubata, Šulek) – 48. Kratochvil (Karafiát, Pawliczek). V 16. minutě neproměnil trestné střílení Spratek (Havířov). Rozhodčí: Jílek, Šperl – Rubáš, Tvrdík. Vyloučení: 7:9. Využití: 0:1. Diváci: 3433. Stav série: 2:2 (na 4 vítězství).

HC Tábor: Žajdlík – Plášil, Hubata, Suchánek, Gajdolín, K. Černý, Hajič, Říha – A. Zeman, Matušík, Šulek – Severa, Milfait, Huna – Krliš, Zadražil, J. Duda – Nevšímal, Zíb, Prášek. Trenér: Jakub Grof.

AZ Havířov: Sachr – Kunc, Michálek, Valenta, Ševčík, Ficek, Vosátko, Ščurek – Mrva, Karafiát, Klimša – Bednář, Haas, Franek – Kratochvil, Spratek, Apolenář – Antoníček, Ćmiel, Pawliczek – Pavlík. Trenér: Jiří Raszka.