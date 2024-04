/VIDEO/ Urvali to! Hokejisté Havířova udolali ve středečním dramatickém 5. semifinále play-off II. ligy přesilovkovým gólem Lukáše Bednáře 19 vteřin před koncem Tábor 2:1, v sérii se ujali vedení 3:2 zápasy a v pátek se pokusí na jihu Čech využít hned první postupový mečbol. „Velmi důležitá výhra, Tábor teď musí,“ řekl mimo jiné trenér AZetu Jiří Raszka.

AZ Havířov - Tábor (5. semifinále play-off II. ligy - 10. 4. 2024). | Video: Jakub Nohavica

Vyrovnaný souboj přinesl rozuzlení v samém závěru. Za stavu 1:1 vyfasoval po nešetrném faulu na Kratochvila táborský Šulek pětiminutový trest a Havířov rozhodl. V čase 59:41 trefil domácím výhru útočník Lukáš Bednář a v aréně, kam dorazilo 2009 diváků, se tak mohlo slavit.

VIDEO: Paráda! Havířov srazil Tábor a má do finále blíž. Jak se v hale fandilo?

„Zápasy nabývají na tempu, je tam plno osobních soubojů, což ale do hokeje patří. Teď mi to přišlo otevřenější. Tábor nastoupil dobře, s tím, že to vítězství urve už na začátku. Udělali jsme dvě chyby, naštěstí nás podržel David (Sachr). Nápor jsme ustáli, hra se vyrovnala, v závěru jsme využili druhou přesilovku a máme důležitý třetí bod. Tábor teď musí, čehož se pokusíme využít sérii ukončit a postoupit do finále,“ řekl trenér Havířova Jiří Raszka.

Zdroj: Jakub Nohavica

„Znovu nás mohou mrzet nevyužité šance, což nás sráží dolů. Zápas jsme mohli strhnout na svou stranu už v první třetině, to se bohužel nestalo. Soupeř své šance využil, je efektivnější, umí z nich vytěžit téměř maximum. Také tentokrát nás v tomto směru přetlačil. Nám tak nezbývá, než se připravit na pátek a udělat všechno pro to, abychom se do Havířova v neděli vrátili k rozhodujícímu sedmému zápasu,“ prohlásil druhý trenér Tábora Richard Lobo.

5. semifinále play-off II. ligy (středa 10. 4. 2024):

Havířov – Tábor 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 6. Kratochvil (Spratek, Klimša), 60. Bednář (Klimša, Spratek) – 49. Huna (Plášil, Severa). Rozhodčí: Šudoma, Šico – Bezděk, Peluha. Vyloučení: 6:6, navíc Šulek (Tábor) 5 minut a do konce. Využití: 2:0. Diváci: 2009. Stav série: 3:2 (na 4 vítězství).

AZ Havířov: Sachr – Michálek, Kunc, Ševčík, Valenta, Vosátko, Ficek, Ščurek – Klimša, Karafiát, Bednář – Kratochvil, Haas, Mrva – Pawliczek, Spratek, Apolenář – Antoníček, Ćmiel, Pavlík – Tvrdý. Trenér: Jiří Raszka.

HC Tábor: Žajdlík – Hubata, Plášil, Jáchym, Suchánek, Gajdolín, K. Černý, Říha – Hajič, A. Zeman, Šulek – Huna, Milfait, Severa – J. Duda, Zadražil, Krliš – Prášek, Zíb, Nevšímal. Trenér: Jakub Grof.