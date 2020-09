Tohle bude asi dost častý obrázek letošní koronavirové sezony. Kluby tak budou muset pružně reagovat na aktuální vývoj v republice, domlouvat si zápasy proti týmům, kde covid momentálně není, a to samé čeká sportovní fanoušky, kteří musí prakticky denně sledovat, co se kde děje.

„Musím to zaklepat, u nás covid není. Máme zavřené dveře i všechna okna,“ vtipkoval trenér Havířovanů Jiří Režnar po pátečním tréninku.

Upřímně ale dodal, že odložený sobotní duel jeho týmu prospěje. „Museli jsme narychlo upravit skladbu tréninku, místo krátkého měli kluci dlouhý, naštěstí mám v záloze vždy připraveny dvě verze tréninku,“ je Režnar už z dřívějších dob navyklý na to, že správný trenér musí počítat s tréninkem pro 24 hráčů, a v případě množství zranění a nemocí i s tréninkem pro hráčů 12.

„Pomůže nám to hlavně v tom, že se kluci, kteří mají drobné zdravotní problémy, dají dokupy,“ dodal kouč AZetu.

To se týká hlavně ofenzivních es a lídrů mužstva Martina Adamského a Romana Szturce, kteří nebyli už v posledním utkání v Kladně, Szturc nehrál ani doma s Prostějovem. „Naštěstí to není nic vážného, Áda byl jen naklepnutý, Szturcík to samé, pro pondělní utkání na Vsetíně by snad už měli být k dispozici,“ vyjádřil přání Režnar.

Mimochodem, kromě těchto dvou zkušených borců chyběl AZetu i podobně zkušený Antonín Bořuta. U něj, stejně jako u Jaroslava Mrowiece, to vypadá ještě na minimálně týden absence.

Zdroj: Michal Polák

Mladíci nezklamali, soutěž bude vyrovnaná

Proto na kladenském ledě dostali prostor talentovaní borci z havířovské juniorky jako Sklenář, Petriska, Mastič, Horváth. „Posledním dvěma není ještě ani osmnáct. Pro kluky to byla slušná škola,“ usmíval se Režnar při vzpomínce na to, jak proti nim stáli extraligoví borci typu Plekance, Račuka, Pituleho či L. Doudery.

„Soupeři chlapi jako hory, tam jsme neměli moc šanci, ale i tak kluci bojovali a ubránili například tři přesilovky Kladna,“ chválil Režnar.

Pochvaloval si i návrat Jakuba Kotaly, který bude na střídavé starty z Mladé Boleslavi pomáhat svému bývalému klubu. „Už se dvakrát trefil. Je fajn, že je zpátky, jinak bychom snad neměli v útoku ani s kým hrát,“ usmál se havířovský trenér.

Ale zpět k termínovce. S Přerovem se tedy nehraje a další středu doma s Kolínem jakbysmet. I u Kozlů totiž řádí covid. Hraje se jen v pondělí ve Vsetíně. Je ale možné, že se Havířov rychle domluví s jiným soupeřem, který bude mít volný termín, na sehrání vzájemného středečního duelu, jako se to stalo v případě Prostějova. „Kluby musí v téhle situaci bryskně reagovat. Pokud volný soupeř nebude, aspoň potrénujeme,“ nedělá si z aktuální situace těžkou hlavu Režnar.

Co mu zatím soutěž napověděla? „Máme za sebou čtyři zápasy a potvrzuje se, že to bude extrémně náročné. To, že jsme skončili posledně nahoře, neznamená, že se letos automaticky posuneme ještě výš. Ano, slušně jsme posílili, ale to prakticky všechny kluby. Ukázal nám to hned v prvním kole Sokolov. Kdepak, tady nebude lehký zápas. Musíme se připravit na to, že to bude strašně vyrovnané,“ uznal Jiří Režnar.