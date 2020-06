Havířovští hokejisté se v úvodním kole utkají s jedním ze tří nováčků v soutěži – Vrchlabím.

Jak vypadá letošní model? Nejprve se 19 účastnických týmů utká dvakrát každý s každým (doma a venku), což je 36 zápasů a 38 kol. V každém kole bude mít jeden tým kvůli lichému počtu účastníků volno.

Následně se tabulka rozdělí na dvě poloviny, podobně jako tomu bylo v minulé sezoně. Do horní nadstavby postoupí deset týmů, v dolní bude hrát zbylých devět. V takto rozdělených skupinách se opět utká každý s každým dvakrát (celkem tedy 52 nebo 54 zápasů).

Do play off pak postoupí dohromady dvanáct týmů. Čtyři nejlepší se kvalifikují rovnou do čtvrtfinále, pátý až dvanáctý tým si zahrají předkolo, tedy zbytek horní nadstavby a dva nejlepší celky z dolní nadstavby.

Nejhorší dvě mužstva dolní nadstavby sestoupí, zatímco celky, které se v ní umístí na čtvrtém až sedmém místě, budou hrát play down o udržení (na čtyři vítězná utkání). Nejhorší tým play down pak také sestoupí přímo a druhé nejhorší mužstvo bude svou účast obhajovat v baráži s vítězem druhé ligy.