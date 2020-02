Havířované prohráli podruhé v řadě. Po domácí porážce s Porubou nestačili ani na Piráty, kterým se v poslední době hrubě nedařilo.

Nicméně ještě loni extraligový celek stále disponuje hodně kvalitním a zkušeným kádrem. „Ale to neznamená, že jsme tady nejeli vyhrát, to vůbec ne,“ uznal kouč Havířova Jiří Režnar.

Utkání hodně ovlivnila už dvacátá sekunda. Piráti si ihned vytvořili tlak a Stloukal přesnou ranou vymetl šibenici Stezkovy brány. „Když dostanete rychlý gól, tak trvá, než se do toho dostanete zpátky. Je třeba předělat hru,“ vysvětloval Režnar.

Piráty branka nabudila, vytvořili si další šance a přidali druhou branku. O tu se v přesilové hře na začátku třinácté minuty postaral Šagát. „Byl to sporné, ale platilo to,“ uvedl k tomu Režnar.

Na začátku druhé části domácí ubránili oslabení a poté se prosadili i potřetí. Tentokrát Stezku překonal Hlava. Piráti byli blízko i dalšímu gólu, tentokrát se ale vytáhl Stezka a krátce na to snížil Kotala – 3:1.

Prostřední část nabídla i několik dalších šancí, jednu z nich měl na svědomí havířovský Seman, proti tomu ale skvěle zasáhl Pavlát a další snížení nedovolil. Další branka už ve zbytku zápasu nepadla a všechny body tak zůstaly na severu Čech.

„Byl to kvalitní soupeř, dokazuje to celou sezonu. Jeli jsme tady pro body, které potřebujeme, ale bohužel to nevyšlo,“ uzavřel Režnar nepovedené utkání.

Piráti Chomutov – AZ Havířov 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 1. Stloukal (Schaus, Hlava), 13. Šagát (Schaus, Stloukal), 25. Hlava (Seemann) – 28. Kotala (E. Němec). Rozhodčí: Grech, Barek – Coubal, Kokrment. Vyloučení: 5:3, navíc Žovinec (Chomutov) 10 min. OT. Využití: 1:0. Oslabení: 0:1. Diváci: 1812.

Havířov: Stezka – Nepokoj, Malina, Rašner, L. Rutar, Chroboček, Dajčar – L. Bednář, F. Seman, Bambula – E. Němec, Cihlář, Kotala – Fridrich, Maruna, Bernovský – Vrána, Danielčák, Pawliczek. Trenér: Režnar.