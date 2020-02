To zase byla fuška. Havířovští hokejisté ve středu večer doslova udolali houževnatého soupeře z Přerova a polepšili si na šesté místo v tabulce.

Havířovští hokejisté proti Přerovu zabrali. | Foto: Ivan Němeček

A na něm by rádi setrvali až do konce nadstavby. Moc kol do jejího konce už totiž nezbývá. „Čtyři. My se o to samozřejmě pokusíme. Buď kluci ukážou, že na to mají, anebo ne a budeme muset do předkola. Ale upřímně – tam se nám ani za mák nechce,“ přiznal trenér havířovského celku Jiří Režnar.