Na závěr základní části odjeli svěřenci trenéra Jiřího Režnara do Chomutova a stejně jako v předchozích dvou případech s Přerovem a v Českých Budějovicích odehráli vyrovnanou partii se smolným koncem.

„Když nepočítám Slavii, kde jsme vybouchli, tak jsme posledních pět porážek prohráli těsně o gól. V Budějovicích tedy o dva, ale tam jsme inkasovali v power play. Dokážeme hrát vyrovnané partie i s nejlepšími, ale nedáváme góly,“ uznal trenér Režnar.

V Chomutově sehrál AZ herně dobré utkání. Měl spíš smůlu, když si Matoušek sklepl do brány první gól z nulového úhlu, a když za stavu 2:1 sahal Havířov po vyrovnání, dostal další smolný gól. AZ si tedy v závěru znovu vyzkoušel hru v šesti bez gólmana, na vyrovnání ale nedosáhl.

„Pro naše mladé jsou každopádně takové zápasy proti nejlepším velmi přínosné. Ještě bychom potřebovali vylepšit produktivitu. Chtělo by to víc takových Bednářů a Veselých,“ zasmál se Režnar.

Elitní osmička je úspěch

Každopádně se mu povedl bravurní kousek, když i s tak mladým kolektivem procpal AZ do elitní osmičky vedle ostřílených mužstev, jakými disponují právě Chomutov, České Budějovice, Slavia, Přerov či Vsetín. „Když se podívám na to, že za námi zůstaly třeba Prostějov, Jihlava či Frýdek-Místek, které mají jiné finanční možnosti i hráče, je to velký úspěch. Snad to diváci v Havířově docení,“ přeje si Režnar.

Boje v nadstavbové skupině odstartují už v úterý 17. prosince, kdy se Havířov jako osmý tým tabulky opět vydá na led českobudějovického Motoru, jelikož ten skončil první. Ve čtvrtek 19. 12. hraje doma se Slavií, v sobotu 21. 12. hned v Přerově. „Bude to cvrkot,“ míní Režnar.

Zápasy půjdou za sebou v rychlém sledu. V úvodních dnech se hraje každý druhý den - úterý, čtvrtek, sobota. O Vánocích a po novém roce klasicky pondělí, středa, sobota. Utáhne AZ náročný program fyzicky? „No to právě uvidíme. Většina soupeřů v osmičce má široké kádry, hrají na čtyři pětky. My to celou dobu táhneme na deset lidí a doplňují nás mladíci. Ale v létě jsme se neflákali, kondičně připravení jsme, kluci mají i během sezony posilovnu. Herně nám nadstavba dá dost. Kluci potřebují pořád hrát proti silným týmům,“ uzavřel Jiří Režnar.

Piráti Chomutov – AZ Havířov 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 5. Rýgl (Pitule), 18. Stloukal, 45. Doktor (Piché) – 30. Cihlář (Fridrich, Kachyňa), 56. L. Bednář (R. Veselý). Rozhodčí: Kostourek, Valenta – Votrubec, Šimáň. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 1713.

Havířov: Matoušek (45. Stezka) – Mrowiec, Rašner, Matai, Kachyňa, Malina, Chroboček, Nepokoj – Kotala, Starý, Dvořák – L. Bednář, R. Veselý, Toman – Bambula, Maruna, Fridrich – Danielčák, Cihlář, O. Procházka. Trenér: Režnar.