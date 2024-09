Znojemští patří k favoritům soutěže a nejvážnějším soupeřům AZetu, každý podobný výsledek se proto počítá.

Havířov začal na jihu Moravy znamenitě a po trefách Ševčíka, Klimši a Bednáře během dvou minut vedl 3:0 a soupeře dokonale zaskočil. Na góly nejbohatší první třetina ale ještě nekončila a domácí korigovali na 2:3.

Jenže i v dalším průběhu zápasu působili Havířované sehranějším dojmem, přestože Orli dokázali přitlačit. A i když srovnali na 3:3, v půlce utkání šli hosté znovu do vedení, a to už nepustili. „Je třeba říct, že Havířov má konsolidovaný kádr, mančaft spolu hraje tři sezony, a to bylo dnes znát. Je to velmi silný soupeř, má ambice, má kvalitu. S naším hurá hokejem na začátku jsme nemohli uspět. Pak jsme se uklidnili a hráli trpělivě, což bylo lepší a vrátili jsme se zpátky do zápasu. Na výhru to bohužel stejně nestačilo,“ hodnotil utkání domácí trenér Milan Procházka.

To havířovský kouč Marek Pavlačka byl spokojenější, byť výhrady si také našel. „Měli jsme opravdu dobrý vstup do zápasu, ale za stavu 3:0 pro nás jsme přestali hrát naši hru. Znojmo si vzalo oddechový čas, trošku změnilo styl hry a začalo nás přehrávat. Místo toho, abychom hráli dál zodpovědně, jsme to trošku vypustili. Naštěstí jsme po přestávce zkoncentrovali a předváděli proti kvalitnímu soupeři dobrý hokej. Jsem rád, že jsme to tady dotáhli do vítězného konce, ve Znojmě se asi moc bodovat nebude,“ mínil Pavlačka.

Orli Znojmo – AZ Havířov 4:5 (2:3, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 12. Havlát (Sova, A. Zeman), 19. Špaček (Motloch, Karafiát), 25. Bícha (P. Urban, Karafiát), 60. Bícha (Boltvan, Jenáček) – 9. Ševčík (Haas, Pavlík), 10. Klimša (Antoníček), 10. Bednář (Franek, Šuhaj), 33. Franek (Klimša, Bednář), 59. Klimša (Antoníček, Ćmiel). Rozhodčí: Schenel – Smetková, Viskot. Vyloučení: 8:9. Využití: 3:1. Oslabení: 1:0. Diváci: 1 143.

Havířov: Šimonů – Michálek, Kunc, Chroboček, Hrachovský, Ševčík, Valenta, Ščurek – Antoníček, Ćmiel, Klimša – Bednář, Šuhaj, Franek – Konečný, Pindel, Tvrdý – Apolenář, Haas, Pavlík. Trenér: Pavlačka.