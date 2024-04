„Když jsem loni k mužstvu přišel a dělal to dva měsíce, tak jsme se sotva zachránili. Letos jsme chtěli do play-off, což se podařilo. Došli jsme až do semifinále, kde jsme potrápili velkého suveréna a pozdějšího vítěze Orlovou. Sezona byla z mého pohledu dobrá,“ řekl Deníku trenér Baníku Karviná Aleš Flašar.

Baník Karviná na úvod semifinálové série favorizovanou Orlovou zaskočil a zvítězil na jejich ledě 3:2 v prodloužení, když rozhodující gól vstřelil v čase 64:02 Vít Patrman. Výhra to byla o to cennější, že ještě na začátku druhé třetiny Baník 0:2 prohrával. Skóre dorovnali Jakub Voznica a Jan Ovčaří.

A co plány do budoucna? „Karvinský hokej by si druhou ligu zasloužil. I kvůli zázemí a divákům. Vše je ale o penězích, takže uvidíme. Mám radost, že se nám podařilo sehnat kvalitní gólmany, to je vždy základ. Byl bych rád, kdybychom poskládali kvalitní mančaft a příští rok postoupili,“ podokl Aleš Flašar.

Trénování v Karviné ho baví. „Dělám to při práci pro jednu pojišťovací firmu a jsem spokojený. Trenéřině se věnuju už jen amatérsky. Toho cestování během kariéry bylo už hodně. Do Karviné jsem šel proto, že bych jí chtěl pomoci nahoru. Snad se to povede,“ zadoufal Aleš Flašar, bývalý výborný hokejový obránce.

Jak se vlastně vrátil k trénování? „Po dvaceti letech profi trenéřiny jsem s tím skončil a už jsem ji vlastně ani dělat nechtěl. Ukecali mě ale kluci v Karviné do hokejbalu a udělali jsme čtvrté místo, což je historický úspěch. Někteří hráli a hrají i hokej, tak mě přesvědčili jít k nim,“ vysvětlil návrat k trénování Aleš Flašar.