Třetí místo berou v klubu jako slušný výsledek, který je opravňuje pomýšlet v play off vysoko. Ve městě se dokonce mluví o útoku na druhou ligu. „Netajíme se vysokými ambicemi, ale určitě nebudeme předbíhat. V případě úspěchu by také záleželo na jednání klubu s městem a sponzory,“ upozorňuje sportovní manažer klubu, trenér A týmu a jedna z jeho opor Marek Ivan. „Musíme jít krok po kroku,“ dodal.

Bospor do sezony nevstupoval v jednoduché pozici. „Po startu základní části přišlo hodně změn, někteří kluci se totiž rozhodli pro univerzitní ligu. Taky jsme řešili pozici brankářské jedničky a mančaft se skládal za pochodu,“ uvedl Ivan. Bohumín ale bodové manko začal stahovat a v závěru dokonce atakoval druhé místo. „Takže to hodnotíme pozitivně,“ řekl zkušený útočník.

Aby ne, v poslední třetině základní části prohrál Bohumín jen třikrát, dvakrát smolně derby v Karviné a Orlové shodným výsledkem 1:2. Nevyšel mu pouze závěrečný duel s Krnovem, ale pozor“ Bospor zdolal i Studénku 5:1. Problém neměl ani na ledě Nového Jičína B.

Bohumínští se mohou spolehnout na silnou brankářskou dvojici v čele s René Svobodou. Obrana týmu se moc nezměnila a útok ještě posílil.

I proto Bospor vstoupil do play off proti Karviné s jasným cílem, kterým je postup do semifinále. „Musíme jít zápas od zápasu, navíc jim oproti loňsku máme co vracet,“ připomněl Ivan rok starou sérii, ve které byla úspěšnější Karviná. Tentokrát ale lépe začal Bohumín, který první zápas doma vyhrál jasně 5:0.

Ivan ale ví, že na oslavy je ještě brzy. „Nemůžeme předbíhat, v hokeji totiž může porazit každý každého. Ale je jasné, že v únoru se nikomu ještě končit nechce,“ řekl před druhým zápasem, který se odehraje ve středu na ledě Karviné.

Sportovní manažer Bosporu zároveň poukázal na rostoucí kvalitu celé soutěže. „Jsem hodně rád za Frýdek-Místek B a Nový Jičín B, že se jim povedlo postavit silné týmy, to je velké plus. Abych se přiznal, tak předtím mě zápasy s Novým Jičínem ani nebavily, když jsme jim dávali přes deset branek. Takové duely nikomu nic nedají a kluky nikam neposunou. Ale teď je to super. Soupeři mají silné týmy a krajská liga má hodně vysokou úroveň,“ uvedl ke kvalitě soutěže.

VÝSLEDKY BOHUMÍNA

Karviná – Bohumín 2:1, Bohumín – Studénka 5:1, Horní Benešov – Bohumín 0:15, Bohumín – Český Těšín 5:2, Frýdek-Místek B – Bohumín 3:4 p, Nový Jičín B – Bohumín 1:4, Bohumín – Rožnov p. R. 5:0, Orlová – Bohumín 2:1, Bohumín – Krnov 1:4