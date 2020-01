„Už tři roky tady pracuji s nějakým týmem a dávám ho dokupy. Kategorie mužů v klubu vůbec nebyla a zřejmě je teď ten správný čas, abychom se pokusili posunout výš,“ uvedl Marek Ivan, hrající kouč a sportovní manažer klubu.

Bohumínští se aktuálně pohybují v polovině tabulky, mají však sílu na to, aby zaútočili ještě výš. A v play off budou zřejmě hodně silní. „Jak jsem slíbil, tak jsem také konal. Posily dorazily a to se začíná ukazovat na síle týmu,“ řekl Ivan.

Bospor už dříve posílil útočník Chaloupka, v akci je i další forvard Heidler a do brány Bohumín získal bývalého mládežnického reprezentačního gólmana Svobodu, který loni působil v Orlové a letos si připsal dva starty v Opavě.

Bospor těší v průběhu druhé třetiny základní části i všechna tři vyhraná okresní derby nad Karvinou, Orlovou i Českým Těšínem.

Změny doznala i trenérská lavice, kam se v roli asistenta postavil zkušený Aleš Flašar. „Já se chci více věnovat hře, on vede tréninky a zápasy,“ uvedl Ivan. Zdá se, že síla Bosporu půjde ještě nahoru. „Hledáme optimální formace a variace. Ještě musíme zapracovat na systému a přesilovkách,“ dodal zkušený útočník směrem k poslední třetině dlouhodobé části.

VÝSLEDKY BOHUMÍNA

Bohumín – Karviná 4:3, Studénka – Bohumín 9:7, Bohumín – Horní Benešov 9:4, Český Těšín – Bohumín 5:8, Bohumín – Frýdek-Místek B 2:5, Bohumín – Nový Jičín B 4:8, Rožnov p. R. – Bohumín 0:7, Bohumín – Orlová 5:4, Krnov – Bohumín 3:2