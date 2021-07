Hokejový Havířov přišel o svou velkou oporu zadních řad. Dvaatřicetiletý obránce Antonín Bořuta míří do rakouské ICE HOCKEY LEAGUE. . V novém soutěžním ročníku bude hájit barvy Innsbrucku. Havířov, který začal přípravu na ledě má momentálně na testech tři hráče, včetně exporubského obránce Pastora.

Antonín Bořuta v dresu Znojma | Foto: Lubomíř Stehlík

„Tonda Bořuta dostal nabídku z ICE HOCKEY LEAGUE.a té jsme mohli jen těžko konkurovat. Je to pro nás oslabení, ale život jde dál, musíme to zvládnout i bez něj,“ řekl kouč Havířova Jiří Režnar. Odchovanec zlínského hokeje už v Rakousku působil, a to dokonce pod Jiřím Režnarem ve Znojmě, za které odehrál okolo čtyř stovek zápasů.