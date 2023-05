Neuvěřitelné se stalo skutečností. Papírový favorit letošních bojů o Stanley Cup překvapivě končí už v prvním kole play-off NHL. Hokejisté Bostonu nedotáhli k postupu slibné vedení nad Floridou 3:1 na zápasy a v rozhodujícím sedmém klání na domácím ledě padli 3:4 po prodloužení. Vítězství Panterů vystřelil v 69. minutě hrdina Verhaeghe. Medvědům nepomohl ani fantastický výkon Davida Krejčího, jenž byl u všech branek lídra základní části.

Šok, smutek a zklamání. Hokejisté Bruins končí už před branami druhého kola play off. | Foto: ČTK / AP / Wilfredo Lee

Na tento večer se za velkou louží bude vzpomínat ještě hodně dlouho. V bostonské TD Garden se floridským Panterům povedlo dokonat úžasný obrat z 1:3 na zápasy na celkových 4:3, přibližně o dva tisíc mil na západ zase nováček vyřazovacích bojů ze Seattlu překvapivě ukončil tažení Colorada za obhajobou titulu. NHL se tak během pár hodin rozloučila hned se dvěma favority letošního play-off.

A je to zejména brzký konec Bostonu, nad čím se nyní v zámoří v úžasu kroutí hlavou. Suverén základní části. Přepis jednoho rekordu za druhým. Historická maxima v počtu výher či nasbíraných bodů. Jednoznačnějšího favorita na papíře byste v letošním ročníku NHL hledali zbytečně. Jenže ani to nakonec nestačilo. Všechno je teď ve stínu šokujícího vyřazení.

O to víc, když člověk vezme v potaz, že medvědí smečka vedla v sérii s Floridou, která navíc proklouzla do vyřazovacích bojů doslova za minutu dvanáct, už 3:1 na zápasy. Mezi hokejovými experty i fanoušky bylo v tu chvíli jasno. Nicméně rozjetá parta s českou kolonií poté dvakrát klopýtla a houževnaté Pantery jednoduše postavila na nohy.

Neskutečná jízda, shodují se nadšení Panteři

Po dvou nevyužitých mečbolech došlo až na rozhodující sedmý duel, v němž Bruins pevně věřili ve výhodu domácího prostředí i sílu ve vlastních řadách. Utkání však nezačali vůbec dobře, když Panteři postupně odskočili do dvoubrankového trháku. Vítězové základní části se ale dokázali vrátit a i za přispění tria Krejčí-Pastrňák-Zacha otočili stav duelu z 0:2 na 3:2.

U všech branek domácích se zaskvěl David Krejčí, jenž si k přesné trefě připsal i dvě asistence. Kanonýr David Pastrňák byl pro změnu ústřední postavou u třetí branky Bostonu, jeho kolega z útoku Pavel Zacha zase asistoval u přesilovkové kombinace zakončené právě Krejčím. V ten moment se zdálo, že svěřenci trenéra Montgomeryho definitivně zahodili všechny chmury.

Kdepak. Noční můry se vrátily zpět na led TD Garden pouhých šedesát vteřin před závěrečnou sirénou, kdy poslal utkání do prodloužení vyrovnávací brankou na 3:3 obránce Brandon Montour. To však ještě nebylo vše. Skutečný šok nastal v bostonské metropoli až v 69. minutě hry. Carter Verhaeghe propálil z pravého kruhu nic netušícího domácího brankáře Swaymana a panteří euforie mohla naplno propuknout.

„Takový je hokej v play-off. Hrajte tvrdě, hrajte jednoduše. Berte, co vám dají. A jak řekl spoluhráč Matthew Tkachuk, žijte tak, abyste mohli bojovat další den,“ řekl kanonýr Floridy Aleksander Barkov. „Způsob, jakým jsme se dostali zpět do hry, dokonce i v dnešním utkání, to byla jízda,“ přidal autor vítězné trefy v prodloužení Verhaeghe.

Naopak hokejisté Bostonu přidali do bohatého archívu zaoceánské soutěže další slibně rozjetý příběh sezony, který však nakonec skončil až nečekaně tragicky. „Slova, která mě teď napadají, jsou zklamání a zmatek. Těžko se mi k tomu něco říká,“ soukal ze sebe zaskočený trenér Bruins Jim Montgomery.

„Když se ale podívám na celou sezonu, tak bych rád řekl, že by mi bylo ctí trénovat tuto skupinu. Vím, že jsme se nedostali tam, kam jsme chtěli, ale jejich profesionalita a pracovní morálka…Je to těžké, ale byla radost být u toho,“ dodal na adresu svých svěřenců.

Sestřih sedmého utkání série mezi Bostonem a Floridou:

Zdroj: Youtube

A do řeči nebylo ani nejproduktivnějšímu chlapíkovi z bostonské kabiny Davidu Pastrňákovi. „Byli jsme velmi blízko k tomu, abychom to uzavřeli…Probíhá teď spousta emocí, tato porážka rozhodně bolí,“ povzdechl si rodák z Havířova.

Postup do druhého kola play-off tak překvapivě slaví obránce Radko Gudas, naopak velké zklamání z brzkého konce sezony bude muset nyní vstřebávat bohatý zástup krajanů v černožlutých dresech. Tohle jsme rozhodně nečekali. Otázkou je, co to znamená pro šance národního týmu na mistrovství světa…