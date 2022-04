Daňo o kanonádě Ocelářů: Utrhli jsme se, ale snad jsme i nějaké góly pošetřili

Sparta měla od úvodních minut tlak, ale brankář Marek Mazanec při své premiéře v letošních vyřazovacích bojích v základní sestavě chytal spolehlivě, góly naopak stříleli hosté. Nejprve Roman s Draveckým potrestali ve 14. minutě chybu Pražanů v rozehrávce.

„Viděl jsem, že Vlado jde do brány, naznačil jsem střelu, obránce tam dal hokejku v mém směru a já to dal Vladovi. Instinktivně jsem mu to posunul a on si výborně poradil,“ popsal důležitou akci útočník Miloš Roman.

Navíc jen o 95 vteřin později zastavil Polášek nedovoleně únik Růžičky a z trestného střílení skóroval Svačina.

Kouč Ocelářů Varaďa: Nejlepší zápas v sérii. Narozeniny? Hráči to měli v hlavách

Druhá část nabídla několik šancí na obou stranách, tu největší v závěru Svačina, který najížděl na Hudáčka, ale gólmani zůstali nepřekonáni. „Nevím, jaký jsem měl náskok, ale času bylo dost, spíše byl problém ukočírovat puk a trefil jsem tyčku,“ přiblížil Svačina. Ofenzivám nepomohly ani přesilové hry. „Je to těžké, na defenzivě to mají založené. Není to sranda,“ přiznal sparťan Filip Chlapík.

V závěrečné dvacetiminutovce se on, ani žádný s jeho spoluhráčů dlouho nemohli dostat do žádné šance. Až v 53. minutě snížil po minele Marinčina Horák a dál domácím naději na zvrat. Třinec si však těsný náskok pohlídal a mohl rozjet oslavy dalšího velkého triumfu.

Bude to o hlavě, ještě není konec, ví před šestým finále v Praze Ocelář Růžička

Sparta Praha – Oceláři Třinec 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 53. R. Horák (Řepík) – 15. Dravecký (M. Roman), 16. Svačina z trest. střílení. Rozhodčí: Jeřábek, Hejduk – Lhotský, Svoboda. Vyloučení: 2:2. Bez využití. Diváci: 17 220 (vyprodáno). Konečný stav série: 2:4.

Sparta: Hudáček – Matuškin, Němeček, Polášek, T. Pavelka, Moravčík, T. Dvořák, Jurčina – M. Forman, Sobotka, Řepík – E. Thorell, R. Horák, Chlapík – Buchtele, Kaše, Šmerha – Strnad, Vitouch, Dvořáček. Trenéři: Jandač a Hořava.

Třinec: Mazanec – M. Doudera, Marinčin, D. Musil, Kundrátek, M. Zbořil, Zahradníček – Daňo, Marcinko, M. Růžička – Chmielewski, Vrána, Svačina – Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Hrehorčák, M. Roman, Dravecký – Hrňa. Trenéři: Varaďa a Zadina.