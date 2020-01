Hokejisté Českého Těšína loni ovládli „svůj“ krajský přebor a zvládli i následnou kvalifikaci o postup do druhé ligy. Do té se ale nakonec nepřihlásili a zůstali v přeboru, kde i letos budou bojovat o co nejlepší umístění.

Těšín trápí marodka, ale dává se dohromady. | Foto: Tadeáš Bednarz

Vlci jsou aktuálně čtvrtí a místo v nejlepší čtyřce by před play off chtěli udržet. „Tabulka je vyrovnaná, všechno je to jen o pár bodech. Ale chceme udržet co nejlepší pozici,“ řekl šéf klubu a hrající kouč mužstva Petr Malíř.