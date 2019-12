Čeští hokejisté se pokusí na domácím juniorském MS překvapit

Po jedenácti letech hostí Česko mistrovství světa hokejistů do 20 let a domácí reprezentace se pokusí ukončit čekání na medaili. Naposledy se čeští junioři prosadili mezi trojici nejlepších v roce 2005 v americkém Grand Forks, kde získali bronz. Od té doby dokázali jen jednou postoupit do semifinále, loni skončili čtvrtí.

Trénink české dvacítky. | Foto: ČTK

"Jakákoliv medaile z turnaje, na kterém se nám dlouhodobě nedaří, by byla skvělá. Všichni si přejeme, aby se uspělo a počítáme roky, kdy naposledy byla medaile," řekl trenér Václav Varaďa na nedávné tiskové konferenci. Trenér Václav Varaďa: Nesním. Mám plnou hlavu domácího turnaje Přečíst článek › Juniorské MS se bude hrát v Třinci a Ostravě, kde se český tým utká ve skupině B s Ruskem, Německem, USA a Kanadou. "Hodně důležitý bude první zápas. Víme, že máme velmi těžkou skupinu, ale věřím hráčům, že udělají maximum, abychom uspěli. Vnímám zodpovědnost vůči České republice, vůči fanouškům a vynasnažím se, aby náš tým byl připraven do každého zápasu," řekl Varaďa. S Ruskem se domácí tým utká ve čtvrtek od 15 hodin. Je jisté, že se čeští hráči budou moct spolehnout na podporu fanoušků, neboť všechna jejich utkání jsou prakticky vyprodaná. "Byl jsem v květnu v Ostravě na šampionátu v parahokeji a atmosféra byla úžasná. Věřím tomu, že nás fanoušci poženou taky tak. Samozřejmě, že hráči tomu musí jít naproti svými výkony. Ne, že by se lidi o Vánocích nedívali na pohádky, ale budou se dívat na pohádky na ledě. To bych si přál," pousmál se Varaďa. Ostravští volejbalisté neproměnili mečbol a s Příbramí přišli o dva body Přečíst článek › Zlaté medaile z Vancouveru obhajuje Finsko, které vyhrálo tři z posledních šesti šampionátů. Medailové ambice mají tradičně i USA, Kanada, Rusko a Švédsko. Nejdéle z nich na zlatý závěr turnaje čeká sborná, jež vyhrála naposledy v roce 2011. Juniorské MS je tradičně přehlídkou budoucích hvězd NHL. Kanaďané budou spoléhat například na útočníka Alexise Lafreni?ra, který by měl být jedničkou příštího draftu. Dvojkou by se měl podle aktuálních předpokladů jeho krajan Quinton Byfield, čtyřkou poté ruský brankář Jaroslav Askarov. Ze Zlína vezou Vítkovice bod. Padly v prodloužení Přečíst článek › Řada hráčů už má draft za sebou. Například Německo, nováček v elitní skupině, bude spoléhat na Moritze Seidera. Osmnáctiletý bek, jehož si letos jako šestého hráče vybral Detroit a působí na farmě v AHL, startoval i na posledním seniorském světovém šampionátu. Osm startů v NHL za Winnipeg už má na kontě finský bek Ville Heinola.

Autor: ČTK