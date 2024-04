Musejí dotahovat! Hokejisté Havířova podlehli v nedělním 3. finále play-off II. ligy Chomutovu na jeho ledě 1:4 a v sérii prohrávají 1:2 na zápasy. Čtvrtý duel se hraje v pondělí od 17.30 hodin opět na severu Čech.

Hokejisté Havířova prohráli 3. finále play-off II. ligy v Chomutově 1:4 a v sérii ztrácejí 1:2 na zápasy. | Foto: Piráti Chomutov

Havířovu utekl začátek. Už ve 24. minutě prohrával 0:3 a gólman Šimonů nahradil mezi třemi tyčemi Sachra. AZetu se podařilo v polovině duelu snížit Klimšou, víc už ale hosté nezvládli, když ještě předtím nevyužili ani 69 vteřin trvající dvojnásobnou přesilovku. Definitivě rozhodl do prázdné branky při power-play Havířova v čase 59:54 dvougólový Tadeáš Svoboda.

„Bohužel jsme neměli dobrý vstup do zápasu, prvních deset minut byl soupeř aktivnější. Pak se hra vyrovnala, ale bylo to tak jako u nás, soupeře trošičku dostaly do hry přesilovky. Tentokrát jsme většinu ubránili, ale na začátku druhé třetiny jsme udělali dvě chyby, špatně jsme rozehráli. Chomutov nás za to potrestal a tam se asi zápas lámal. Do dalšího utkání musíme zlepšit aktivitu,“ řekl trenér Havířova Jiří Raszka.

„Byl to výborný výkon od první bule až do konce zápasu. Měli jsme utkání pod kontrolou. Musíme se připravit na čtvrtý duel, který bude hodně důležitý. A když budeme hrát jako ve třetím zápase, tak to uhrajeme,“ prohlásil chomutovský asistent Petr Martínek.

3. finále play-off II. ligy (neděle 21. 4. 2024):

Chomutov – AZ Havířov 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 15. T. Svoboda (Kadeřávek), 23. Jouza (Veselý, Putz), 24. Zajíček (Kadeřávek, Hübl), 60. T. Svoboda (Hübl, M. Tůma) – 30. Klimša (Karafiát). Rozhodčí: Obadal, Sýkora – Polák, Hradil. Vyloučení: 4:6. Využití: 1:0. Diváci: 4114. Stav série: 2:1.

Piráti Chomutov: Altrichter – Kadeřávek, Březák, Eliáš, Ulrych, Havel, Záruba, Váchal, Seemann – T. Svoboda, Hübl, Zajíček – J. Svoboda, Eret, M. Tůma – Veselý, Putz, Jouza – Mála, T. Koblížek, Chrpa. Trenér: Martin Pešout.

AZ Havířov: Sachr (24. Šimonů) – Valenta, Michálek, Havlík, Ščurek, Ševčík, Ficek, Vosátko – Klimša, Křivohlávek, Karafiát – Franek, Haas, Bednář – Antoníček, Ćmiel, Mrva – Kratochvil, Spratek, Tvrdý – Pavlík. Trenér: Jiří Raszka.