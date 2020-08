Pastrňák byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Havířovskému rodákovi připravil branku v přesilové hře David Krejčí, který bodoval v sedmém duelu za sebou. V poraženém týmu si připsal jednu asistenci Ondřej Palát.

Skóre otevřel v závěru úvodní třetiny šikovnou tečí bostonský Charlie Coyle. Druhý gól vstřelili Bruins ve 25. minutě po české spolupráci. Krejčí trpělivě hledal na pravé straně prostor pro přihrávku a poté křížným pasem uvolnil Pastrňáka, který zvýšil z levého kruhu střelou bez přípravy. Krejčí během své úspěšné bodové série zaznamenal tři góly a sedm asistencí.

Boston vedl na začátku třetí třetiny už 3:0. Jeho elitní útok výborně napadal a získal puk, který Pastrňák bekhendem posunul na Brada Marchanda. Kanadský útočník bez problémů trefil odkrytou branku „Nedostanete se daleko, když vaši nejlepší hráči nehrají nejlépe. Tahle lajna nás táhla, sérii odstartovala skvěle. Ale i ostatní si vedli dobře, jen to neodráží střelecká listina,“ uvedl trenér Bostonu Bruce Cassidy k formě svých hráčů.

Jeho svěřenci prohráli ve skupině o nasazení všechny tři zápasy včetně duelu s Tampou Bay. Jenže v play off už působí jako tým, který vyhrál základní část. „Vím, že někoho první zápasy trochu znepokojily, ale hrálo se jen o umístění a ve skutečnosti o moc nešlo. Jakmile začalo play off, přepnuli jsme na vyšší úroveň. Víme, jak se připravit na těžké zápasy a dokázali jsme to i dnes,“ pochvaloval si Marchand.

Tampa začala ospale, ale v průběhu zápasu se zlepšovala. V posledních dvou třetinách soupeře přestřílela 27:16 a v závěrečných jedenácti minutách snížila na rozdíl jedné branky. V obou případech se prosadil Victor Hedman střelou od modré čáry. U prvního gólu si připsal asistenci Palát. „V první třetině jsme neměli správně nastavenou hlavu, to byl největší problém. Nešly nám ani nohy,“ přiznal lídr týmu Tyler Johnson.

Boston tedy zvítězil a radoval se už ve čtvrtém utkání po odchodu brankářské jedničky Tuukky Raska, který klub opustil z osobních důvodů. Všechny výhry vychytal Slovák Jaroslav Halák s úspěšností zásahů 93,6 procenta a gólovým průměrem 1,75. Záda mu kryje český mladík Daniel Vladař, který s Bruins podepsal novou tříletou smlouvu. Klub novinku oznámil v průběhu zápasu.