Čtyři roky museli čeští fanoušci čekat, až jejich největší hvězda naskočí do utkání na mistrovství světa. David Pastrňák před dvěma lety přiletěl po prohrané sedmizápasové bitvě Bostonu s Carolinou, aby v sedmi utkáních pomohl Česku na světovém šampionátu ve Finsku k bronzu.

David Pastrňák se raduje z branky do sítě Norska na MS 2022. | Foto: ČTK/Kamaryt Michal

A byl vedle parťáka z Bostonu Davida Krejčího k nezastavení, k sedmi gólům přidal tři asistence a stihl se stát nejlepším střelcem turnaje (společně s Kanaďany Cozensem a Duboisem, kteří však odehráli o tři duely více).

Sestřih českých branek na MS 2022:

Zdroj: Youtube

„Pasta“ se představil hned na třech juniorských šampionátech, první start mezi seniory zapsal v roce 2016, Bruins se v tomto roce nedostali do play-off. Ještě mu ani nebylo dvacet, když Češi v Rusku ovládli základní skupinu, aby pak vypadli po nájezdech ve čtvrtfinále s USA. Bostonský supertalent dal na mistrovství gól Švédům a přidal i pět asistencí.

David Pastrňák na MS:

2016: 8 zápasů, 1+5

2017: 8 zápasů, 1+6

2018: 5 zápasů, 4+2

2022: 7 zápasů, 7+3 Celkem: 4 MS, 28 zápasů, 29 bodů

Velmi podobnou bilanci měl o rok později na šampionátu v Německu a Francii. Gól a šest asistencí. Boston tehdy vypadl v prvním kole play-off s Ottawou v šesti zápasech.

Začínal s Červenkou

Na obou svých prvních mistrovstvích světa nastupoval David Pastrňák po boku Romana Červenky s Tomášem Plekancem, v roce 2018, kdy s Davidem Krejčím přiletěli na pět utkání po vypadnutí ve 2. kole s Tampou Bay pak už vedle Davida Krejčího s Dmitrijem Jaškinem.

Letos by David Pastrňák doma v Praze mohl teoreticky odehrát čtyři utkání. A v ideálním případě by v sobotu v O2 areně mohl kromě postupu do finále oslavit i své 28. narozeniny.

Představí se už v úterním utkání proti Kanadě? A opráší „Pasta“ spolupráci s Romanem Červenkou, nebo se rýsuje hvězdná NHL elitní formace? Fanoušci se prvních odpovědí dočkají během neděle.

