Radost z návratu na led neskrývají ani samotní hráči. „Jsem na všechno stoprocentně připravený. Čeká mě první play off v kariéře a opravdu si věřím,“ hlásil dvacetiletý útočník New Yorku Rangers Filip Chytil.

Hodně se mluví o formě největší české hvězdy. David Pastrňák, ostrostřelec Bostonu, totiž strávil téměř měsíc v karanténě.

„Těch 28 dní bylo opravdu hodně těžkých. Nejtěžší na tom všem bylo asi to, že jsem byl po celou dobu zdravý, ale i přesto jsem nemohl nic moc dělat,“ uvedl pro klubový web muž, na kterém ale výpadek nebyl znát. „Cítil jsem se na ledě skvěle. Až jsem z toho byl sám překvapený,“ hodnotil Pastrňák trénink.

Čtyřiadvacetiletý havířovský rodák na sebe upozornil i mimo led. Na svůj twitter totiž napsal podivný příspěvek: „Podle mě je nejlepším střelcem v soutěži Tom Wilson.“ Co má tahle zpráva znamenat? Capitals a Bruins obývají v Torontu společný hotel a možná tradiční popichování před vzájemnými souboji začalo o něco dřív…

NHL v bublině

Všichni účastníci neobvyklého vrcholu sezony NHL jsou v bublině, týmy z východu v Torontu, mužstva ze Západní konference zase v Edmontonu. Hráči Montrealu se tak museli například spokojit s kabinou Maple Leafs. „Nebyl to dobrý pocit, připadal jsem si divně,“ přiznal na webu soutěže Philip Danault, že se mu v zázemí velkého rivala moc nelíbilo.

Zvyknout si ale musí, stejně jako ostatní. „Celou dobu, než skočíme na led, musíme nosit roušku,“ popisoval rituály během tréninků další bostonský forvard David Krejčí. „Je to nezvyk, ale není to nic, co by nešlo skousnout.“ Vítěz z roku 2011 na začátku srpna přijde o oslavu pátých narozenin své dcery. Boj o svatý grál zkrátka letos přináší různé oběti.