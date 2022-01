Odchovanec českobudějovického hokeje má na kontě téměř dvě startů v Chance lize, čtrnáctkrát naskočil do baráže o extraligu. Premiéru v nejvyšší soutěži si však připsal až na konci uplynulého pracovního týdne. „Samotného mě překvapilo, že jsem ani nebyl nervózní. Naopak když jsem se o této možnosti dozvěděl, tak jsem byl hodně šťastný, odmala to byl můj dětský sen!“

Extraligový debut však produktivnímu útočníkovi zhořkl, svěřenci v ten den absentujícího hlavního trenéra Luboše Jenáčka padli na ledě rovněž oslabeného favorita 2:6. „Do utkání jsme špatně vstoupili, v první třetině jsme se dopustili snad čtyřech zbytečných faulů, bohužel nám to tam uteklo,“ mrzel Doktora nevydařený úvod.

„Ve druhé části jsme z minima vytěžili maximum, dotáhli se na 2:3. Ještě jsme věřili, že by to šlo zlomit, ale dostali jsme dva góly a bylo zápase,“ pronesl smutným hlasem borec, který na straně soupeře znal velkou část mužstva, mimo jiné bývalého spoluhráče ze Vsetína Jakuba Tepera.

Na extraligovou scénu vtrhl deseti minutami. Nyní už trochu může porovnat rozdíl oběma nejvyššími soutěžemi u nás. „Třinec má nadstandardní hráče, ať už Douderu (Milan Doudera – pozn. red.) nebo Nestrašila (Andrej Nestrašil – pozn red.). Rozdíl oproti Chance lize nebyl až tak v bruslení, spíše v myšlení, provedení a přesnosti,“ popsal autor osmnácti letošních asistencí.

Oceláři v uplynulém ročníku nejvyšší soutěže dosáhli na extraligový vrchol, v posledních dvou dohraných ročnících na trůn nikoho nepustili. Jakub Doktor to však takto nevnímal. „Pochopitelně je tam zcela odlišné zázemí než v Chance lize, mají to tam hezké. Osobně jsem si hlavně chtěl užít každou minutu. Jen škoda, že jsme prohráli,“ posteskl si borec, který z utkání nakonec odešel z negativní bilancí +/- - 2.

Vstup do zlínské kabiny pro 24letého útočníka nebyl zcela krokem do neznáma – ze Vsetína se zná s dalším forvardem Jiřím Karafiátem, přímo v Havířově se potkal s Radkem Veselým. „S Radkem jsme se napoprvé v podstatě minuli – když jsem tam přišel, tak za dva týdny odešel do Vítkovic. Teď jsme spolu měli letní přípravu, pak se vydal sem do Zlína.“

Situace Zlína i Havířova je v letošním krajně nepříznivá. Zatímco Berani od začátku nejvyšší soutěže pobývají na posledním místě a dosud marně dotahují ztrátu na Kladno, tak Havířov se v Chance lize nachází na šestnácté pozici. O příčku níže je pouze Kadaň, která v průběhu sezony z I. ligy odstoupila.

„Upřímně je pro mě těžké to hodnotit. S Havířovem jsme v podstatě ve stejné situaci, je to hodně obdobné. Nikdo nechce padat. Když se něco nepovede, tak je cítit deka,“ pokrčí rameny. „Osobně jsem si dal určité cíle, zatím se mi je daří plnit. Snad to tak půjde nadále. Situaci klubu si však takto rozhodně nikdo nepředstavoval,“ poukazuje útočník, jenž ve třiceti letošních úvodních zápasech nasbíral devětadvacet kanadských bodů.

Jak to do budoucna bude vypadat ohledně dalšího zlínského angažmá? „V neděli spadli do karantény. Nadále bychom však měli být ve spokojení s tím, že si zavoláme a domluvíme před každým zápasem. Záležet však pochopitelně bude na Havířovu, jak zrovna bude mít zápasy,“ zmiňuje Jakub Doktor důležitou skutečnost.