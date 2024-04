Hokejisté Havířova prohráli nedělní 3. semifinále play-off II. ligy v Táboře 1:4 a v sérii vedou už jen 2:1 na zápasy. AZ brzy vedl, v dalším průběhu už ale skórovali jen domácí, které podporovalo v hale 3221 diváků. Pokračuje se v pondělí opět na jihu Čech.

Hokejisté Havířova prohráli nedělní 3. semifinále play-off II. ligy na ledě Tábora 1:4 a v sérii vedou už jen 2:1 na zápasy. | Foto: HC Tábor

Havířov poprvé ve vyřazovacích bojích padl, celkově tahal šňůru deseti výher v řadě. Hned dvakrát inkasoval při vlastní přesilovce. „Všechny tři zápasy série byly hodně podobné. Dneska jsme ale bohužel nevyužili nabídnuté přesilovky, navíc nám chybělo více síly v útočném pásmu. V pondělí je nový den a my se chceme připravit tak, abychom si odsud odvezli vítězství,“ řekl trenér Havířova Jiří Raszka.

„Po nešťastně inkasovaném gólu bylo důležité, abychom zůstali trpěliví a věřili si. Dali jsme dva góly v oslabení, až na tu zmíněnou první jsme ubránili havířovské přesilovky a sami v přesilové hře gól dali. To je rozhodně pozitivní. Teď je důležité dobře se vyspat, zregenerovat a v pondělí udělat znovu všechno pro to, abychom jeli do Havířova za stavu 2:2,“ prohlásil druhý kouč Tábora Richard Lobo.

3. semifinále play-off II. ligy (neděle 7. 4. 2024):

Tábor – AZ Havířov 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 14. Severa (Hubata), 37. Zadražil (Hajič), 43. Hajič (K. Černý), 55. J. Duda (Hajič) – 2. Kunc (Franek, Klimša). Rozhodčí: Hlinka, Čáp - Hradil, Sýkora. Vyloučení: 8:5, navíc Ćmiel (Havířov) 5 minut a do konce. Využití: 1:1. V oslabení: 2:0. Diváci: 3221. Stav série: 1:2 (na 4 vítězství).

HC Tábor: Žajdlík – Hubata, Gajdolín, Hajič, Suchánek, K. Černý, Říha, Plášil – Krliš, Milfait, J. Duda – A. Zeman, Matušík, Zadražil – Nevšímal, Severa, Huna – Šulek, Prášek, Zíb. Trenér: Jakub Grof.

AZ Havířov: Šimonů - Michálek, Kunc, Ševčík, Valenta, Vosátko, Ficek, Ščurek - Klimša, Křivohlávek, Karafiát - Franek, Haas, Bednář - Apolenář, Spratek, Kratochvil - Antoníček, Ćmiel, Mrva – Pavlík. Trenér: Jiří Raszka.