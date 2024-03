Mají to rozjeto skvěle! Hokejisté AZ Havířov vyhráli pondělní 2. čtvrtfinále play-off II. ligy na ledě Nového Jičína 3:0, v sérii vedou 2:0 na zápasy a ve středu 27. března se budou v domácím prostředí pokoušet využít první postupový mečbol mezi nejlepší kvarteto soutěže.

Hokejisté Havířova vyhráli 2. čtvrtfinále play-off II. ligy v Novém Jičíně 3:0, v sérii vedou 2:0 na zápasy a mají postupový mečbol. | Foto: AZ Havířov

Hrdinou Havířova byl gólman Daniel Šimonů, který si připsal čisté konto, když zneškodnil všechny pokusy domácích Ďáblů, kde na začátku sezony začínal. Vítězný gól AZetu vstřelil v 15. minutě Ščurek. Ve druhé třetině zvyšoval Franek, ve třetím dějství pečetil vítězství hostí Klimša. U všech tří branek asistoval Bednář.

Havířov na úvod čtvrtfinále přestřílel Nový Jičín. AZ rozhodl ve třetí třetině

„Hráli jsme velice dobře, hlavně do obrany, bylo tam mnoho zablokovaných střel. Ideál? Ukončit sérii v třech zápasech, ale nebude to nic lehkého. Jičín nám to určitě nepřijede odevzdat a zase nás čeká velice těžký souboj. Musíme pokračovat v tom výkonu, který jsme předvedli,“ řekl trenér AZ Havířov Jiří Raszka.

2. čtvrtfinále play-off II. ligy (pondělí 25. 3. 2024):

Nový Jičín – AZ Havířov 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 15. Ščurek (Haas, Bednář), 22. Franek (Bednář, Kunc), 41. Klimša (Bednář, Franek). Rozhodčí: Šutara, Šico – Gančarčík, Hladík. Vyloučení: 5:5. Bez využití. Diváci: 884. Stav série: 0:2.

HC Nový Jičín: Klimek – J. Holáň, Báchor, Gřesík, Dudáš, J. Hruška I – D. Kafka, Hudeček, J. Sluštík – Škarka, Konečný, Maliník – Handl, Olesz, Berka – Hilšer, Gebauer, Chmel – M. Fišer. Trenér: Kuboš.

AZ Havířov: Šimonů – Kunc, Ficek, Valenta, Ščurek, Vosátko, Michálek, Ševčík – Karafiát, Křivohlávek, Klimša – Bednář, Haas, Franek – Kratochvil, Spratek, Pawliczek – Mrva, Ćmiel, Antoníček – Apolenář. Trenér: Raszka.