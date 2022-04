Slezané o svém triumfu v nejgólovějším finálovém střetnutí za posledních deset let rozhodli v prostřední části. Za stavu 2:2 se ve 23. minutě během 33 vteřin trefili Ondřej Kovařčík s Martinem Marinčinem, čímž vyhnali gólmana Hudáčka z branky. Ani Kacetl na opačné straně ale nevydržel dlouho, vzápětí snížil Šmerha a trenér Václav Varaďa poprvé v letošních vyřazovacích bojích zapojil Marka Mazance. A pomohlo to!

Nedlouho poté skóroval v přesilové hře Hrňa a před pauzou překonal Machovského Růžička. Ve třetí části sice Sparta vyvinula snahu o zdramatizování, ale tříbranková ztráta byla už moc velká. Navíc ji 12 minut před koncem navýšil Ondřej Kovařčík.

Varaďovi svěřenci se ve čtvrtek v O2 Aréně budou snažit potvrdit pravidlo, že kdo dosud získal v extraligovém finále za stavu 2:2 páté utkání, dokráčel až na vrchol. Povede se jim to?

"Dneska jsme si zasloužili vyhrát. Šedesát minut jsme pracovali a byli jsme za to odměněni. Dali jsme spoustu gólů, pomohli si tím. I přestože jsme možná lacině inkasovali, tak si myslím, že celkově byl náš výkon velmi dobrý a vážíme si, že máme třetí bod v sérii. Jedeme do Prahy a věřím, že to tam ukončíme," prohlásil trenér Třince Václav Varaďa, který zrovna oslavil 46. narozeniny.

Jeho protějšek Josef Jandač byl naopak hodně nespokojený. „Z naší strany nejhorší výkon. I když jsme v minulých čtyřech utkáních dvakrát prohráli, tak to mělo nějaké parametry. Dnes ne,“ řekl. "Nastup do druhé třetiny nám nevyšel, ale ani první třetina nebyla ono, i když skončila 2:2. Nehráli jsme ale optimálně. Dneska jsme udělali spoustu chyb," doplnil Josef Jandač.

HC Oceláři Třinec - HC Sparta Praha 7:3 (2:2, 4:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 7. Daňo (Martin Růžička), 12. Daňo (Martin Růžička), 23. O. Kovařčík (M. Kovařčík, A. Nestrašil), 23. Marinčin (Dravecký, Hrehorčák), 27. Hrňa (Marinčin), 38. Martin Růžička (M. Zbořil), 48. O. Kovařčík (Nestrašil) - 8. Němeček, 10. Dvořáček (Němeček, Matuškin), 26. Šmerha (Moravčík). Rozhodčí: Pešina, Šír - Hynek, Špůr. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. Diváci: 5400 (vyprodáno). Stav série: 3:2.

Třinec: Kacetl (26. Mazanec) - Marinčin, M. Doudera, Kundrátek, D. Musil, Zahradníček, M. Zbořil - Martin Růžička, Marcinko, Daňo - Svačina, P. Vrána, Chmielewski - O. Kovařčík, M. Kovařčík, A. Nestrašil - Dravecký, Miloš Roman, Hrehorčák - Hrňa. Trenéři: Varaďa a Zadina.

Sparta: J. Hudáček (23. Machovský) - Matuškin, Němeček, Polášek, T. Pavelka, Tomáš Dvořák, Moravčík, Jurčina - Řepík, Sobotka, M. Forman - Chlapík, R. Horák, E. Thorell - Šmerha, D. Kaše, Buchtele - Dvořáček, D. Vitouch, J. Strnad. Trenéři: Jandač a M. Hořava.