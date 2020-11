Po úterní dohodě Národní sportovní agentury s ministerstvem zdravotnictví, které profisportu v zemi dalo možnost pořádat sportovní akce, a de facto pokračovat v započatých soutěžích, se hokejisté Havířova vrátili k tréninku na ledě.

Jak ale potvrdil manažer klubu Pavel Zdráhal, hráči netrpělivě čekají hlavně na to, kdy budou moci zase hrát klasický zápas. Zatím totiž nemohli sehrát ani ten přátelský.

„Pro sportovce je ubíjející jen trénovat bez vrcholu v podobě mistrovského utkání. Donekonečna to takhle praktikovat nejde. My jsme samozřejmě rádi za to, že je znovu dovoleno se připravovat na ledě, ale i udržování chodu stadionu a vytváření podmínek pro hráče stojí nějaké peníze,“ správně upozornil Zdráhal.

Prvoligové kluby nyní čekají na to, kdy by jejich soutěž měla pokračovat. Protože extraliga by se měla rozjet už v sobotu. „Svaz teď logicky potřebuje vyřešit extraligu a pak přijde řada na nás. Problém ale bude s povinným testováním, protože původní informace je taková, že testovat by se mělo před každým utkáním a test je platný na dobu 72 hodin. Jenže to stojí dost peněz. Takto otestovaných lidí před každým zápasem je třicet, pokud budou testy probíhat dvakrát do týdne, tak jsme za měsíc někde na cifře 400 tisíc korun. To by pro prvoligové kluby byla finanční sebevražda,“ vysvětluje Zdráhal.

I v Havířově proto čekají na upřesnění podmínek z hlediska testování, protože ve hře je více variant, včetně rozprostření nákladů za testy na více organizací (kluby, NSA, svazy).

Jisté je, že čím déle se bude čekat, tím hůř se bude plnit prvoligový program. „Už teď je jasné, že tříkolový herní model nebude naplněn. Bude se hrát dvoukolově,“ uznává Zdráhal, což v úterý nastínil i prezident svazu Tomáš Král.

AZ na smlouvy (zatím) nesáhl

Situace v koronavirové době je pro hokejové kluby svízelná. Některé dokonce přerušily veškerou činnost do doby, než budou vědět, jak dál. Řada pak sáhla i do vyplácení mzdy svým zaměstnancům, tedy hráčům. Havířova se to zatím netýká. „Řekli jsme klukům, že dokud to půjde, na hráčské smlouvy sahat nebudeme. Snažíme se dodržet vše, co mají hráči ve smlouvách, doba je ale opravdu náročná,“ uznává Zdráhal.

Ten čeká, že představitelé jednotlivých klubů nyní mezi sebou povedou intenzivní jednání a budou zjišťovat situaci a stanoviska klubů. „Prioritní je počkat na verdikt svazu, zda, kdy a za jakých podmínek se bude moci pokračovat. Já osobně si ale myslím, že do doby skončení nouzového stavu (20. listopad) se první liga nerozjede. Snad se ale vyřeší všechny detaily případného pokračování soutěže,“ přál by si Pavel Zdráhal.