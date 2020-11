HLASY TRENÉRŮ

Vlastimil Wojnar (trenér Frýdku-Místku): "Klukům jsem po zápase pogratuloval k vítězství, jelikož jsme na něj čekali nějaké čtyři utkání v řadě. Mrzí mě velký počet zbytečných chyb, po kterých jsme si zápas neustále komplikovali. Také i ten počet vyloučení, vždyť jsme hráli prakticky jednu celou třetinu v oslabení. To je hodně, i když některé ty fauly… No, zkrátka neříkám, že jsme dnes byli horší, ale asi šťastnější."

Jiří Režnar (trenér Havířova): "Je to škoda, ve druhé třetině jsme měli k dispozici pět přesilovek, bohužel jsme nedali ani jednu. Za stavu 2:2 jsme soupeři mohli odskočit, místo toho jsme v oslabení inkasovali na 2:3 a následně na 2:4. Dokázali jsme to srovnat, ale vzápětí jsme vlastní hrubkou v obranném pásmu inkasovali popáté a při závěrečné power-play pošesté. Rozhodly přesilovky, hráli jsme to složitě."

Frýdek-Místek – Havířov 6:4 (1:1, 1:1, 4:2)

Branky: 43. a 58. Klimša, 15. Veselý, 23. Kurovský, 48. Šedivý, 59. Mikulík – 8. a 29. Procházka, 50. Fridrich, 57. Rašner. Vyloučení: 10:5. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1.

Frýdek-Místek: Suchánek - Vainonen, Haman, Husák, Hrachovský, Z. Malík, Michálek - Kofroň, Mikulík, Šedivý - Tomi, Veselý, Klimša - Kurovský, Przybyla, Martynek - Kaukič, Peterek, Raška. Trenér: Wojnar.

Havířov: Groh - Bořuta, Kočí, Rašner, Rutar, Chroboček, Kachyńa - Bednář, Rudovský, Adamský - Szturc, Ivan, Kotala - Doktor, Seman, Procházka - Fridrich, Maruna, Sklenář. Trenér: Režnar.