„Řekl bych, že ten zápas byl vyrovnaný, ale nám teď nejde koncovka, naopak co jde na naši branku, to tam spadne. Musíme se z toho dostat. To půjde jen prací, jiná cesta z toho nevede,“ prohlásil obránce Havířova Martin Dudáš.

Zastavit sérii nezdarů bude moci Havířov v sobotu 11. února, kdy na domácím ledě vyzve poslední Velké Meziříčí. „Čekám od nich hlavně urputnost. Určitě nepřijede žádné mužstvo a neřekne nám, tady máte tři body,“ dodal Martin Dudáš.

II. liga - 36. kolo (středa 8. 2. 2023):

Kopřivnice – AZ Havířov 6:1 (2:0, 1:0, 3:1)

Branky a nahrávky: 14. Pindel (Gola, Marek), 20. Kelnar (Pindel), 39. Pargáč (Mach, Gola), 45. Velecký (Petrek, Suchý), 53. Fojtík (Bail, Pindel), 59. Suchý (Velecký, Pindel) – 58. Zdeněk (Haas, Tvrdý). Rozhodčí: Rapák - Bartoň, Tvrdý. Vyloučení: 6:7. Využití: 2:0. Diváci: 836.

Kopřivnice: Kubáň - Bail, Kelnar, Ficek, Kyselý, Marek, Bartošák, Petrek - Urban, Suchý, Gola, Pargáč, Velecký, Indrst, Fojtík, Pindel, M. Mach, Sluštík, J. Mach, Kleniar. Trenér: Majkus.

Havířov: Šindelka - Dudáš, Havlík, Kunc, Ščurek, Hudec, Kolarz, Mrowiec - Mrva, Spratek, Kratochvil - Antoníček, Ćmiel, Pawliczek - Apolenář, Zdeněk, Haas - Tvrdý, Pavlík, Pastor. Trenér: Raszka.