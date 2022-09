Pád do druhé ligy a nové vedení. AZ Havířov se pokusí vrátit. Co tým a příprava?

/FOTOGALERIE/ Hokejový AZ Havířov vstupuje do nové etapy a všichni v klubu věří, že bude úspěšná. Po pádu do třetí nejvyšší soutěže se pokusí mužstvo vrátit zpět do Chance ligy, a to již pod drobnohledem nového vedení v čele s prezidentem Petrem Malířem.

Tisková konference AZ Havířov 2022/2023 (20. 9. 2022). Na snímku zprava prezident klubu Petr Malíř, sportovní manažer Milan Mikulík a hlavní trenér Jiří Raszka. | Foto: AZ Havířov/Michal Raszka