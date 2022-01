„Poslední dva domácí zápasy jsme odehráli velmi slušně a chtěli jsme na to navázat. Inkasovali jsme v nich dva góly, vypadalo to dobře. Bohužel tentokrát nám nevyšel vstup a hned v prvním střídání jsme dostali gól,“ začal hodnotit trenér Havířova Tomáš Potěšil.

„Trvalo nám deset minut, než jsme se z toho vzpamatovali. Pak jsme se zvedli a nějaké šance jsme si vytvořili. Do druhé třetiny jsme vstupovali s tím, že budeme hrát trpělivě a dobře odzadu. Což jsme i z části splnili a podařilo se nám vyrovnat na 1:1,“ vykládal Potěšil.

„Do třetí třetiny jsme šli s tím, že budeme hrát trpělivě a jednoduše v obranném pásmu. Říkáme si, co máme hrát, hráči to samozřejmě vědí, ale chyba se udělá. My jsme ji udělali, v obranném pásmu, jako první. Nechali jsme si dát gól na 1:2 a myslím si, že od té doby už mužstvo těžko hledalo sílu, abychom s tím zápasem něco udělalo,“ přiznal Potěšil.

„Dostali jsme poté na 1:3 a chtěli jsme ten zápas soupeři nějak zkomplikovat. To se nám podařilo, ale tu třetí třetinu jsme prostě nezvládli, tak jako v minulém utkán a prohráli jsme si ten zápas,“ dodal Tomáš Potěšil.

38. kolo Chance ligy (pondělí 18. 1. 2022):

AZ Havířov – Prostějov 2:5 (0:1, 1:0, 1:4)

Branky a nahrávky: 31. Becher (Maruna, L. Bednář), 58. Tjurin (Lytvynov, G. Jansons) – 1. Rudovský (Jiránek, M. Jáchym), 47. Mrázek (Zajíc, P. Beránek), 55. Zajíc (A. Havlík, Vala), 58. M. Jáchym, 59. Martin Novák (Mrázek). Rozhodčí: Skopal, Cabák – Kučera, Blažek. Vyloučení: 4:2. Bez využití. Diváci: 502.

Sestava Havířova: Lukáš – M. Hlaváč, Kadeřávek, E. H. Jansons, T. Pastor, Lytvynov, G. Jansons, F. Kočí – J. Doktor, Hudeček, Dostálek – L. Bednář, Becher, Maruna – Křemen, Hotěk, Tjurin – Damašek, Bárta, Matiaško. Trenér: Potěšil.