Filip Konštacký (Havířov): „Dnes to byl pro nás, s Frýdkem, podobný zápas jako ty předchozí, protože nám utekl začátek. Ačkoliv jsme v první třetině soupeře přestříleli, tak po našich hrubých chybách jsme dostali dva góly, no a nevypadalo to s námi vůbec dobře. Pokračovalo to ve druhé třetině, kdy jsme dostali, po další naší chybě, třetí gól. Vypadalo to, že zápas je rozhodnutý. Nás zpátky do zápasu dostala šťastná branka, v podstatě přes celé kluziště. Pak se kluci zlepšili, a hlavně ve třetí třetině jsme byli lepší a zaslouženě vyrovnali. Prodloužení to už je loterie, zase jsme udělali chybu, soupeř ji nekompromisně potrestal a vyhrál.“

Mojmír Trličík (Frýdek-Místek): „Hrálo se jako každý zápas o tři body. My jsme dnes sice získali dva, ale jeden ztratili. Protože vedení 3:0 by dobré mužstvo nemělo už prostě ztratit. Nám se to tedy povedlo stylem, že v první třetině, přestože tam měl gólman soupeře tři, čtyři zákroky, tak jsme vedli 2:0. Protože soupeř dobře zblokoval některé střely a my jsme byli produktivní a z pár šancí jsme dokázali utéct na 2:0. Ještě ve druhé třetině domácí zvýšili náskok na 3:0. Za tohoto stavu jsme měli dvě, tři šance, aby to ještě bylo výraznější. No a nešťastný gól trochu nastartoval domácí, kdy zlepšili pohyb. A ten pohyb, takové napadání a agresivitu zlepšovali do konce zápasu. Což jim tedy přineslo, alespoň ten bod a nám ten jeden bod, který se dal určitě získat. Určitě spíše převažuje to zklamání z toho, že jsme nezískali jeden bod a dva získali.“

41. kolo Chance ligy (středa 26. 1. 2022):

Havířov – Frýdek-Místek 3:4 v prodl. (0:2, 1:1, 2:0 – 0:1)

Branky a nahrávky: 31. Chroboček (Kadeřávek, Maruna), 49. Chroboček (J. Doktor, Křemen), 51. J. Doktor (Hudeček, Chroboček) – 15. R. Szturc (Peterek, Martynek), 16. Lyszczarczyk (O. Šedivý, Komorski), 24. Šlahař (David Bartoš, Svačina), 61. R. Szturc (Zbořil). Rozhodčí: Wagner, Marek - Král, Blažek. Vyloučení: 4:5. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 504.

Havířov: Štipčák – Chroboček, Kadeřávek, E. H. Jansons, T. Pastor, M. Hlaváč, G. Jansons, Mrowiec – Becher, Hudeček, J. Doktor – J. Žolobov, Maruna, L. Bednář – Tjurin, Pechanec, Křemen – Damašek, Hotěk, Š. Kratochvil. Trenéři: Potěšil a Konštacký.