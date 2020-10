Poté, co byl jeden z jeho hráčů pozitivně testován na covid, nastoupil A-tým ve čtvrtek desetidenní karanténu.

„Netušíme, kde se ta nemoc u nás vzala, to se stejně asi nevypátrá. Jeden náš hráč měl ale problémy, vyšší teploty, tak byl odeslán na vyšetření a bohužel se to u něj potvrdilo. Tím pádem jsme museli do karantény. Zítra jdeme na testy všichni,“ přiblížil Deníku v pátek trenér mužstva Jiří Režnar.

Pokud se nákaza projeví u více hráčů, jako, že pravděpodobně ano, neboť na potíže si jich stěžovalo už několik, začne jim platit karanténa až ode dne, kdy šli na vyšetření. „Není to dobré, ale sami vidíte, co se děje i v extralize, kde ten covid skáče z jednoho mužstva na druhé. Musíme se s tím naučit žít,“ pokrčil rameny Režnar.

Karanténa tak hráčům jistě potrvá do 14. října. „Budeme teď trénovat individuálně, pak teprve můžeme na led. Otázka je, v jakém stavu hráči budou. Tedy ti, kteří prodělají nemoc. Jediným pozitivem je, že si mě teď doma více užije manželka,“ vtipkoval Režnar.

Všechno zlé je ale k něčemu dobré. Zranění hráči, i když ne všichni, získají čas na doléčení svých zranění. Hlavně havířovští obránci. Tedy kromě Dajčara, který bude mužstvu chybět ještě dva měsíce.

A možná je lepší si odbýt peripetie s covidem nyní. Bojuje s tím spousta dalších týmů a mohlo by dojít k promoření teď, aby se pak mohlo v soutěži nerušeně pokračovat. Nebo ne? „Přál bych si to taky, ale moc tomu nevěřím. Říká se, že po prodělání nemoci je pak člověk skoro půl roku imunní. Tím pádem ale bude lepší, aby si tím prošli všichni, protože když to chytne jen pět hráčů a pak se u nás objeví covid zase, tak těch pět to už sice nechytne, ale zase to budou mít ti ostatní. A my budeme opět stát všichni v karanténě. Je to složité,“ uznává Režnar.