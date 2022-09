„Kluci se do toho pak dostali zpátky. Celkově jsme předvedli zlepšený výkon oproti poslednímu přípravnému utkání s Novým Jičínem. Hráče jsme nabádali k větší agresivitě a k lepšímu bruslení, což tam tentokrát bylo,“ vykládal kouč AZetu.

„Ve zbytku utkání jsme byli lepší, bohužel jsme nevyužili šance, které jsme měli. Soupeř měl rychlý přechod do útoku, hrál dobře. Ve druhé třetině jsme se s tím dokázali popasovat, ale bohužel jsme inkasovali hned na začátku třetí třetiny. To s námi zase otřáslo,“ uznal Raszka.

„Chtěli jsme do poslední třetiny dobře vstoupit, místo toho to bylo o tři góly. Musíme být lepší v předbrankových prostorech. Už je to snad třetí zápas, kdy tam nesbíráme puky. V útočném pásmu jsme to měli moc upracované. Pokud zlepšíme hru na brankovišti, bude padat i více branek,“ dodal Jiří Raszka.

II. liga – 1. kolo (sobota 24. 9. 2022):

AZ Havířov – Vyškov 2:4 (1:3, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 8. Mrva (Zdeněk, Kofroň), 45. Kolarz – 4. Čejka (Čuřík), 12. Dobiáš (Hefka, Romančík), 16. Sebera (Vašíček), 41. Blaha (Čuřík). Rozhodčí: Šico – Bartek, Klimek. Vyloučení: 4:3. Bez využití. Diváci: 819.

AZ Havířov: Štipčák – Mrowiec, Havlík, Kuboš, Homola, Kunc, Dudáš – Pastor, Zdeněk, Mrva, Ćmiel, Krupa, Kolarz, Plevka, Urbančík, Pawliczek, Antoníček, Apolenář, Foltýn, Kofroň. Trenér: Raszka.