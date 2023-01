Havířov dokázal v první třetině odpověděl Antoníčkem na vedoucí gól domácích, ti si však vzali ještě do přestávky náskok zpět a ve třetím dějství pečetili zisk tří bodů.

„Hrál se kvalitní a rychlý hokej nahoru dolů. Obě mužstva dobře bruslila. Měli jsme v prvních deseti minutách čtyři gólové šance, dali jsme ale jen jeden gól a tak šel do kabin s vedením 2:1 soupeř,“ řekl trenér Havířova Jiří Raszka.

„Ve druhé třetině jsme měli také pár vyložených šancí, trefili jsme břevno. Prostě na tu produktivitu v poslední době trpíme. Místo toho, abychom si v poslední třetině vytvořili nějaký tlak, tak jsme po hloupé chybě dostali gól na 3:1,“ litoval Raszka.

„Z nedůrazu před brankou jsme pak inkasovali počtvrté. Mám pocit, že Hodonín chtěl vyhrát víc. My můžeme žehrat na to, že neproměňujeme šance. Musíme se vrátit k poctivému hokeji a věřit, že se to zase otočí na naši stranu,“ dodal Jiří Raszka.

„Havířov je velmi silný soupeř, výhra je cenná. První třetina nám trochu utekla, podržel nás gólman Šurý, pak jsme se do toho dostali. Od druhé třetiny jsme byli lepším mužstvem a zasloužili jsme si vyhrát,“ uzavřel kouč Hodonína Aleš Bachánek.

II. liga – 33. kolo (sobota 28. 1. 2023):

Hodonín – AZ Havířov 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 7. Romančík (Charvát, Škápik), 14. Škápik (Romančík, Charvát), 45. Bořuta, 57. Dobša (Bořuta, Hradil) – 10. Antoníček (Spratek, Kunc). Rozhodčí: Vaněk - Hübl, Jurčík. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:1. Diváci: 1126.

AZ Havířov: Štipčák – Dudáš, Havlík, Kunc, Kuboš, Hudec, Kolarz, Mrowiec - Pawliczek, Spratek, Kratochvil - Apolenář, Zdeněk, Haas - Mrva, Ćmiel, Antoníček - Tvrdý, Pavlík, Pastor. Trenér: Raszka.