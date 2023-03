/FOTOGALERIE/ Hokejisté Havířova prohráli pondělní 2. čtvrtfinálové utkání play-off II. ligy v Havlíčkově Brodě 3:6 a série je tak srovnaná na 1:1. Pokračuje se ve středu na ledě AZetu.

Havlíčkův Brod - AZ Havířov (II. liga - 2. čtvrtfinále play-off, 13. 3. 2023). | Foto: BK Havlíčkův Brod

Havířov vedl zásluhou branky Spratka, jenže domácí do konce druhé třetiny skóre otočili a po trefě Kuchty z 55. minuty to bylo již 5:1. „Zápas se lámal ve druhé třetině, kdy jsme měli spoustu přesilovek, ve kterých jsme si vytvořili hodně šancí. Zejména v brankovém prostoru, tam nám leželo vítězství, my jsme ho však nesebrali,“ řekl na úvod trenér Havířova Jiří Raszka.

„Nedosáhli jsme na puky nebo jsme nebyli schopní kotouče dorazit do branky. Bohužel, domácí své přesilovky využili, přiklonilo se k nim štěstí. Prolétly tam střely, nebo byly protečované,“ popisoval kouč AZetu.

„Při hře pět na pět nebyli domácí lepším týmem, rozhodly nerovnovážné stavy. Kdybychom ve druhé třetině trefili nějaké kotouče, které tam ležely, mohl být výsledek opačný,“ dodal Jiří Raszka, který věří, že ve středu doma si vezme mužstvo vedení v sérii zpět.

II. liga – 2. čtvrtfinále play-off (pondělí 13. 3. 2023)

Havlíčkův Brod – AZ Havířov 6:3 (0:1, 2:0, 4:2)

Branky a nahrávky: 21. Petržilka (Vašíček, Dušek), 37. Holenda (Kopic, Grauer), 45. Čermák (Kuchta, Voříšek), 52. Petržilka (Křehlík), 55. Kuchta (Valášek, Vašíček), 57. Valášek (Dušek) – 15. Spratek (Kunc, Kratochvil), 56. Apolenář (Pastor, Pavlík), 58. Zdeněk (Dudáš, Antoníček). Rozhodčí: Maťašovský, Kohoutek – Čelechovský, Smetková. Vyloučení: 13:9. Využití: 2:2. V oslabení: 1:0. Diváci: 438.

AZ Havířov: Štipčák – Dudáš, Havlík, Kunc, Kuboš, Hudec, Mrowiec, Ščurek – Mrva, Spratek, Antoníček – Tvrdý, Zdeněk, Haas - Apolenář, Ćmiel, Kratochvil – Pastor, Pavlík. Trenér: Raszka.