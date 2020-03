Havířov před sobotním duelem vyhrál pět zápasů v řadě a formu potvrdil i v závěrečném domácím klání proti Pirátům, které porazil vysoko 5:1. Průběh utkání ale nebyl tak jednoznačný, jak by se podle výsledku mohlo zdát.

Piráti se dostali do vedení, na které domácí zareagovali v 15. minutě brankou Bednáře, jenž proměnil trestné střílení. Nerozhodný stav vydržel do poloviny zápasu, kdy se prosadil Cihlář a definitivní zlom přišel až ve třetí třetině, během níž domácí přidal další tři zásahy.

„Ve třetím dějství jsme plnili to, co jsme měli. Jsme rádi, že jsme to zvládli,“ uvedl po zápase spokojený manažer AZetu Patrik Rimmel.

Havířovští ukončili základní část na pátém místě tabulky a v play off půjdou právě na Piráty. „Jsme rádi, že jsme se doma rozloučili výhrou a předešli jsme nějakým spekulacím, že chceme jít na Vsetín, a proto schválně prohrajeme. Bylo by to samozřejmě blíž, ale proti Chomutovu jsme chtěli vyhrát,“ dodal Rimmel.

AZ si proti Pirátům připsal teprve druhou výhru ze šesti vzájemných zápasů. „Tím, že jsme dneska vyhráli, si kluci dokázali, že s nimi mohou hrát. Když budeme hrát to, co máme, tak je můžeme porazit,“ říká Rimmel, jenž věří, že Havířov dokáže Chomutov potrápit. „Bude to nejspíš dlouhá série. Ale chceme postoupit,“ dodal.

Začíná se ve čtvrtek 19. března v Chomutově.

AZ Havířov – Piráti Chomutov 5:1 (1:1, 1:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 15. z tr. stř. L. Bednář, 30. Cihlář, 46. Bambula (Malina, L. Bednář), 50. Fridrich (Maruna), 52. L. Bednář (F. Seman, Bambula) – 8. Llewellyn (Chlouba, Žovinec). Rozhodčí: Koziol, Doležal – Zedník, Žídek. Vyloučení: 6:4. Využití: 0:1. Oslabení: 1:0. Diváci: 1322.

Havířov: Stezka – T. Černý, Malina, Chroboček, Matai, Mrowiec, Rašner, L. Rutar – L. Bednář, F. Seman, Bambula – O. Procházka, Cihlář, Kotala – Doktor, Baláž, Danielčák – Bernovský, Maruna, Fridrich. Trenér: Režnar.