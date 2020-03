V pondělí si Havířov definitivně zajistil místo v play off. A po středeční výhře v Porubě je jasné, že skoční pátý. Co to znamená? Ve čtvrtfinále půjde na Vsetín nebo Chomutov.

„Je nám celkem jedno, na koho půjdeme,“ řekl kouč AZetu Jiří Režnar. Jednoho soupeře by si ale přesto přál radši. „Vsetín. Na Lapači bude vyprodáno, také k nám by přijelo minimálně 500 jejich fanoušků a byla by skvělá atmosféra. Ale nevybíráme si,“ dodal rychle.

Havířov v Porubě sice vyhrál, Režnar ale ani po výsledku 4:3 nebyl zcela spokojen. „Jsem rád, že jsme vyhráli, herní projev mě však moc nepotěšil,“ připustil.

Poruba se jako první dostala do vedení, Havířov ale ještě v první třetině skóre otočil. Jedenáct minut před koncem to bylo 3:2 pro tým z Ostravy, pak ale v přesilovce pěti proti třem srovnal Doktor a v pokračující početní výhodě otočil skóre Rutar.

Body se počítají, AZ má však před play off stále na čem pracovat. „Někteří hráči dnes nehráli a nastoupili ti, kteří by si měli říct o místo, jenže nebylo to to pravé ořechové,“ řekl k výkonu svých svěřenců Režnar.

Ovšem že by havířovští hokejisté po zajištění místa v play off najednou polevili, to ihned zamítl. „Tohle nemám rád. Mají na zádech své jmenovky a musejí přece chtít vyhrát každý zápas,“ uvedl zkušený kouč AZetu, který se vyjádřil i k výjezdu extraligových Karlových Varů do Vítkovic, kam přijel hodně omlazený tým. „Nic takového neuznávám. Je to nesportovní a do sportu to nepatří,“ měl jasno.

RT Torax Poruba – AZ Havířov 3:4 (1:2, 1:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 9. Husák (Sikora, Rudl), 35. Brodek (Dundáček, M. Hlinka), 49. Sikora (Gřeš) – 12. O. Procházka (E. Němec, Kotala), 16. Cihlář, 53. Doktor (Kotala), 54. L. Rutar (F. Seman, Maruna). Rozhodčí: P. Skopal, M. Dědek – M. Konvička, M. Hranoš. Vyloučení: 3:3. Využití: 0:2. Diváci: 623.

Havířov: Stezka – Malina, T. Černý, Rašner, Mrowiec, Matai, L. Rutar, Nepokoj – Kotala, E. Němec, O. Procházka – L. Bednář, F. Seman, Baláž – Doktor, Maruna, Vrána – Danielčák, Cihlář, Pawliczek. Trenér: Režnar.