Mladý havířovský kádr však s rozjetým favoritem dlouho držel krok. „V první třetině jsme hráli zodpovědně, přesně tak, jak jsme měli. Bylo to výborné,“ okomentoval úvodní minuty manažer klubu Patrik Rimmel.

Domácí šli v jedenácté minutě díky Bednářovi, který využil přesilovku, do zaslouženého vedení. V úvodním dějství měl další gól na hokejce Kotala, který poté zahrozil ještě několikrát, na Brízgalu v bráně Motoru už ale nevyzrál.

AZ zradily vlastní přesilovky, během nichž domácí hráči vyrobili tři hodně podobné hrubky. A zkušení borci Motoru dvě z nich dokázali potrestat. „Takové chyby, to tým srazí do kolen. Tak kvalitnímu soupeři navíc narostou křídla,“ dodal Režnar.

Do třetí třetiny se šlo ještě za nerozhodného stavu, ovšem už ve 49. minutě hosté vedli 4:1. „Soupeř byl zkušený, už si to pohlídal a na konci se to pro nás nevyvíjelo dobře,“ řekl Rimmel, který ví, že dnes rozhodly hrubky domácích hráčů v početní převaze. „S tak mladým týmem to zahýbe. Do poslední třetiny jsme šli v dobré pozici, ale soupeř trestal a už byl lepší,“ uznal kvality Budějovic.

Pět minut před koncem se sice ještě v přesilovce prosadil domácí Maruna, na víc už se ale Havířovští nezmohli a potřetí v řadě zůstali bez bodu.

AZ Havířov – Motor České Budějovice 2:4 (1:0, 0:1, 1:3)

Branky a nahrávky: 11. L. Bednář (Fridrich, Malina), 55. Maruna (Matai, Kotala) – 38. Michnáč, 43. Venkrbec (Holec), 48. J. Veselý (Pýcha, Endál), 49. Endál (M. Novák, Suchánek). Rozhodčí: Obadal, Dědek – Hanzlík, Hranoš. Vyloučení: 7:8, navíc Allen (Č. Budějovice) 5 min. + DKU. Využití: 2:1. Oslabení: 0:2. Diváci: 973.

Havířov: Stezka – Dajčar, Chroboček, Nepokoj, Malina, L. Rutar, Matai – O. Procházka, E. Němec, Kotala – Bambula, F. Seman, L. Bednář – Bernovský, Maruna, Fridrich – Vrána, Cihlář, Danielčák. Trenér: Režnar.