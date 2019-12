Havířovští si tak v klíčovém duelu prakticky zajistili elitní osmičku. Na Duklu si vypracovali už devítibodový náskok a na aktuálně devátý Prostějov osmibodový. Do konce úvodní části soutěže zbývá odehrát tři kola – Havířov hraje v Českých Budějovicích a Chomutově a doma vyzve Přerov. „Na ten zápas se musíme soustředit, snad nám trochu pomůžou i další týmy,“ řekl trenér AZetu Jiří Režnar.

Utkání předcházel před zimním stadionem doprovodný program, když návštěvníci mohli obejít stánky vánočníhio městečka a také během samotného duelu obcházeli nejmenší diváky Mikuláš s čertem.

Havířov vstoupil do vzájemného zápasu s Jihlavou aktivněji a už v úvodu si vypracoval několik nadějných šancí. První branka padla ve třinácté minutě, kdy Kotala krásně vyslal Semana a ten prostřelil Brože.

Úvod druhého dějství sice patřil Dukle, AZ ale několikrát podržel velmi dobře chytající Stezka. V závěru prostřední třetiny mohl zvýšit Kotala, z trestného střílení však neuspěl.

Kotala měl i další šance a jednu z nich už proměnil. V 54. minutě poslal AZ už do dvougólového trháku. Rozhodnuto ale zdaleka nebylo, čtyři minuty před koncem totiž v přesilovce snížil Harkabus a bylo zaděláno na drama. „To víte, že jsme se pak báli o výsledek. Hráli jsme ale zodpovědně, stejně jako celý zápas. Dnes to od nás byl výborný kolektivní výkon, který podpořil skvěle chytající Stezka,“ pochválil své svěřence Režnar.

Dukla to zkoušela v šesti, vytoužený druhý gól už ale nedala. Naopak necelou minutu před koncem poslal puk do prázdné klece Bednář a bylo rozhodnuto. „Celý zápas jsme hráli dobře, byla by škoda, kdybychom to v závěru ztratili,“ oddechl si po dramatickém závěru Režnar.

AZ Havířov – Dukla Jihlava 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 13. F. Seman (Kotala, Chroboček), 54. Kotala (O. Procházka, Kachyňa), 60. L. Bednář (Malina, Veselý) – 56. T. Harkabus (Skořepa, Čachotský). Rozhodčí: Obadal, Koziol – Hanzlík, Konvička. Vyloučení: 4:3. Využití: 0:1. Diváci: 1392.

Havířov: Stezka – Ševěček, Rašner, Matai, Malina, Kachyňa, Chroboček – O. Procházka, F. Seman, Kotala – Fridrich, R. Veselý, L. Bednář – Dvořák, Starý, Maruna – Bernovský, Cihlář, Danielčák. Trenér: Režnar.