AZ před sezonou zdaleka nebyl pasovaný do role favorita. Naopak, s mladým havířovským týmem se nepočítalo ani do play off. Jenže svěřenci trenéra Jiřího Režnara nejprve postoupili mezi osmičku nejlepších a dvě kola před koncem základní části už mají i jistou první šestku, takže se vyhnou zrádnému předkolu.

„Dneska byli někteří hráči nervózní, takto důležitý zápas totiž hráli ve své kariéře poprvé,“ řekl na adresu svých svěřenců Režnar. „Byl to pro ně nesmírně těžký zápas, ale zvládli jsme ho a vyhráli, což je důležité,“ dodal spokojeně.

Utkání nabídlo několik zvratů. Hosté se dostali brzy do vedení, Havířov ale ještě do přestávky srovnal a hned po návratu z kabin se zásluhou Dajčara ujal vedení. Jenže v 25. minutě dvakrát udeřily Litoměřice a zase vedly. To ale ještě nebyl konec. Za dvě minuty srovnal Fridrich, který o další dvě minuty později přidal ještě jeden gól, a to ten vítězný na 4:3.

Jak se nakonec ukázalo, třetí třetina už tento stav nezměnila. „Bylo to ubojované. Ze začátku jsme tolik nebruslili, ale pak jsme to stáhli na tři lajny a rozbruslilo se to. Byla to vydřená výhra, o to je však cennější,“ řekl Režnar.

Ve třetí třetině byly k vidění šance na obou stranách, skóre už se ale neměnilo. AZ se díky výhře vyhoupl na páté místo a už se těší na boje v play off. „Máme mladý tým, ale něco už kluci mají za sebou. Do play off půjdou bez bázně a hany a snad budou hrát to, co umějí,“ dodal spokojený Režnar.

AZ Havířov – Stadion Litoměřice 4:3 (1:1, 3:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 15. E. Němec (Kotala, O. Procházka), 21. Dajčar, 27. Fridrich (Bernovský, Rašner), 29. Fridrich (Rašner) – 7. M. Kadlec (Gaspar, Korkiakoski), 25. M. Kadlec (D. Voženílek, Korkiakoski), 25. Kangas (Štohanzl, Klikorka). Rozhodčí: Veselý, Pilný – Bartek, Dohnal. Vyloučení: 6:4, navíc Procházka (H) 10 min. OT. Využití: 0:2. Diváci: 1232.

Havířov: Stezka – Chroboček, Dajčar, Malina, T. Černý, Rašner, Mrowiec, L. Rutar – Kotala, E. Němec, O. Procházka – Bambula, F. Seman, L. Bednář – Danielčák, Baláž, Doktor – Fridrich, Maruna, Bernovský. Trenér: Režnar.