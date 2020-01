AZ stále bojuje o pozici v první šestce, aby nemusel do předkola play off. Poslední tři zápasy ale nezvládl a postupně nestačil na Přerov, Vsetín a Litoměřice.

Tentokrát ale svěřenci trenéra Jiřího Režnara zabrali a udolali Porubu. „Je to zkušený tým, má vyšší věkový průměr. Nabádal jsem proto kluky, ať více bruslíme a jdeme do tlaku. To se vyplatilo,“ uvedl Režnar.

Hosté byli blízko gólu už v první minutě, Baláž ale trefil jen tyč. Poté několikrát zahrozila i Poruba, ovšem Matoušek, který tentokrát dostal přednost před Stezkou, předvedl velmi dobrý výkon. „Musím ho pochválit,“ řekl Režnar.

První branka zápasu padla v čase 29:59, kdy se ranou od modré prosadil havířovský Malina. Tlak AZetu pokračoval i v dalších minutách a vyústil v trefu Krenželoka, čerstvé posily AZetu.

Náskok hostujícího souboru vydržel až do konce, jen v předposlední minutě se v power play prosadil ostravský Hlinka. Další gól už nepadl a Havířov uhájil těsnou výhru 2:1.

„Hráli jsme zodpovědně. Byl to však dobrý hokej z obou stran, bylo to důrazné a hodně se bruslilo. O to více mě výhra těší,“ dodal spokojený Režnar.

RT Torax Poruba – AZ Havířov 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 59. M. Hlinka (Husák, Gřeš) – 30. Malina (Doktor, Cihlář), 36. D. Krenželok (Bambula). Rozhodčí: Doležal, Vrba – Gančarčík, Hanzlík. Vyloučení: 7:4. Využití: 1:0. Diváci: 1005.

Havířov: Matoušek – Kachyňa, D. Krenželok, Dajčar, Chroboček, Malina, Nepokoj, Mrowiec – Kotala, F. Seman, O. Procházka – L. Bednář, Baláž, Bambula – Doktor, E. Němec, Dvořák – Fridrich, Cihlář, Pawliczek. Trenér: Režnar.