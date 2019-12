Havířovští navázali na předešlou výhru v Litoměřicích a po vyrovnaném derby se posunuli na šesté místo tabulky. Skóre zápasu otevřel v patnácté minutě domácí Mrowiec, který překonal brankáře Foltána.

Na začátku druhé části mohl zvýšit Bednář, ten ale ve velké šanci nastřelil jen tyč. Na druhé straně se několikrát blýskl Stezka, který dlouho držel neprůstřelnost. To se změnilo až na začátku třetí části, kdy jej překonal Špaček.

Rozhodnutí nakonec nabídla 54. minuta, kdy Bambula vyslal do úniku Kotalu a ten potvrdil dobrou střeleckou formu z posledních zápasů. „Dostává se do šancí a umí je proměňovat. Je to dobře jak pro něj, tak i pro nás,“ pochválil havířovského útočníka kouč AZetu Jiří Režnar.

Domácí trenér byl spokojený s dalším bodovým ziskem, moc dobře ale ví, že jeho svěřenci musí ještě přidat. „Z derby to jsou zlaté tři body, ale musíme hrát lépe. Herně to není ono, navíc máme některé hráče mimo, a jelikož máme úzký kádr, tak je to citelně vidět,“ dodal Režnar, jehož tým čeká v sobotu výjezd do Chomutova.

AZ Havířov – RT Torax Poruba 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 8. Mrowiec (Cihlář, Dvořák), 54.Kotala (Bambula, Kachyňa) - 42. Špaček (Hudeček). Rozhodčí: Doležal, Kopeček – Zídek, Polák. Vyloučení: 4:6, navíc Sikora (P) 10 min. OT. Bez využití. Diváci: 1479.

Havířov: Stezka – Kachyňa, Mrowiec, Nepokoj, Malina, T. Černý, Chroboček, L. Rutar – O. Procházka, F. Seman, Kotala – Bambula, Baláž, L. Bednář – Doktor, Toman, Fridrich – Pawliczek, Cihlář, Dvořák. Trenér: Režnar.