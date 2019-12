Zubři letos patří k nejlepším týmům Chance ligy. Přerov letos také dvakrát Havířov přehrál a lépe vstoupil i do sobotního duelu, ve kterém v 26. minutě otevřel skóre Dvořák.

„Pokaždé s nimi hrajeme dobré zápasy a nakonec těsně prohrajeme. Jsem rád, že dnes to tak nebylo,“ řekl po zápase kouč AZetu Jiří Režnar.

Ještě do druhé přestávky dokázal vyrovnat Nepokoj. Zubři si mohli vzít vedení rychle zpět, Černého však parádně vychytal Stezka. Oba týmy si uvědomovaly, že kdo přidá další branku, vykročí výrazně k vítězství. Skvělou příležitost měl ve třetí třetině havířovský Werbik, ten ale z trestného střílení nevyzrál na Klimeše.

O minutu později šli ale domácí do oslabení a to dokázal potrestat Doktor. „Dnes jsme hráli přesilovky žalostně, nakonec jsme ale v jedné z nich rozhodli zápas,“ dodal Režnar.

Přerov to v závěru zkoušel v šesti, dokonce hrál i přesilovku, havířovskou výhru ale gólem do prázdné brány pojistil Werbik. „Dnes jsme hráli zodpovědně a trpělivě. Přesně tak, jak jsme si řekli. Jsou to pro nás důležité body,“ řekl spokojený Režnar.

Další zápas sehraje AZ až po Vánocích – konkrétně 26. prosince, kdy doma přivítá Vsetín. „Chtěl bych všem poděkovat za přízeň, podporu a spolupráci. Krásné Vánoce,“ dodal kouč AZetu.

Zubr Přerov – AZ Havířov 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 26. F. Dvořák (Šnajnar) – 35. Nepokoj (F. Seman), 51. Doktor (Starý, Chroboček), 59. Werbik. Rozhodčí: Čech, Vrba – Měkýš, Axman. Vyloučení: 5:3. Využití: 0:1. Oslabení: 0:1. Diváci: 1322.

Havířov: Stezka – Matai, Mrowiec, Kachyňa, Chroboček, Malina, Nepokoj, L. Rutar – Kotala, F. Seman, Toman – L. Bednář, Werbik, Baláž – Fridrich, Maruna, Doktor – Dvořák, Starý, O. Procházka. Trenér: Režnar.