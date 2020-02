Ve středu zaznamenali možná klíčovou výhru v boji o první šestku, když vyhráli na ledě svého největšího konkurenta z Litoměřic.

AZ před reprezentační pauzou doma porazil Vsetín a vítězná nálada mu týden vydržela.

V Litoměřicích se bojovalo o šest bodů. Domácí sice šli na začátku jedenácté minuty do vedení, hosté však předváděli aktivní hokej a šli za vyrovnáním.

Pokus Fridricha skončil ještě na tyči, skóre už se ale měnilo v prostředním dějství. A to dokonce několikrát. Nejprve v přesilovce vyrovnal Němec, o tři minuty později proměnil únik Maruna, pár vteřin na to se prosadil Bednář a čtvrtý zásah do domácí brány přidal pár vteřin před druhou sirénou Procházka.

„V první třetině jsme sice byli na kotouči, ale neměli jsme takový tlak do brány. To se změnilo až ve druhé třetině, kdy jsme měli tlak, byli jsme v pohybu a byli jsme lepší,“ komentoval povedenou část hry kouč AZetu Jiří Režnar.

V posledním dějství Havířovští přečkali několik oslabení, pokus Korkiakoskiho skončil na tyči a poté přidal definitivní pojistku Nepokoj.

„Během pauzy jsme si odpočinuli, pak i potrénovali a dneska tam byla vidět zase chuť do hry,“ řekl Režnar. „Jsem rád, že jsme navázali na to, kde jsme před přestávkou skončili,“ dodal spokojeně. Boj ale ještě nekončí.

Stadion Litoměřice – AZ Havířov 1:5 (1:0, 0:4, 0:1)

Branky a nahrávky: 11. M. Beran (Korkiakoski, Klejna) – 26. E. Němec (Rašner, O. Procházka), 29. Maruna (Rašner, Nepokoj), 30. L. Bednář (F. Seman, J. Bambula), 40. O. Procházka (Chroboček, Rašner), 54. Nepokoj (Baláž, Vrána). Rozhodčí: Petružálek, Wagner – Ševic, Votrubec. Vyloučení: 4:7. Využití: 0:2. Diváci: 816.

Havířov: Stezka – Rašner, Mrowiec, Matai, Nepokoj, Chroboček, Dajčar, Kvasnička – Kotala, E. Němec, O. Procházka – L. Bednář, F. Seman, Bambula – Danielčák, Baláž, Vrána – Bernovský, Maruna, Fridrich. Trenér: Režnar.