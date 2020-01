Havířovští vstoupili do zápasu posílení vítěznou sérií a na Motor vlétli. V sedmé minutě otevřel skóre Doktor, který o dvě minuty později zvyšoval už na 2:0. „Čekali jsme jejich tlak, ten tam nějaký byl, ale přežili jsme ho, hráli dobře zezadu a sami jsme byli aktivní. Dvakrát jsme udeřili,“ uvedl spokojeně havířovský kouč Jiří Režnar.

Jenže vedení jeho týmu dlouho nevydrželo a po pár sekundách signalizované výhody snížil Kloz. A uplynulo jen pár minut a bylo srovnáno, když hosté potrestali chybu v havířovském obranném pásmu a zásluhou Prokeše dali na 2:2.

Od té doby byl Motor aktivnější a vytvářel si více šancí. Havířovské bodové naděje držel gólman Stezka, ve druhé třetině jej překonal pouze Pýcha.

Utkání začalo Havířovu ujíždět v poslední periodě, na jejímž začátku skóroval budějovický Novák – 2:4. Konečnou podobu výsledku pak dal hostující Holec.

„Z pěti gólů jsme jim čtyři darovali,“ poukázal na zbytečné chyby domácích trenér Režnar. „Je to škoda, ale možná je to i poučení do dalších zápasů, že i za stavu 2:0 se musí hrát trpělivě, zodpovědně a kontrolovat kotouč,“ dodal.

Režnara mrzela ještě jedna věc. „Asi jedna třetina týmu dnes chtěla hrát na sebe, aby se ukázali. Ale tak to nefunguje a ve finále je to špatně. V úterý si něco ukážeme na videu a jedeme dál,“ burcuje Režnar před středečním duelem na půdě pražské Slavie.

AZ Havířov – Motor České Budějovice 2:5 (2:2, 0:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 7. Doktor (Cihlář, Dvořák), 9. Doktor (Kachyňa, Kotala) – 10. J. Kloz (Michnáč, Plášil), 14. Prokeš (Beránek), 36. Pýcha (Endál, M. Novák), 44. M. Novák (Gilbert, Beránek), 53. Holec (M. Novák). Rozhodčí: Koziol, Doležal – Hranoš, Zedník. Vyloučení: 3:8. Využití: 1:0. Oslabení: 0:1. Diváci: 1339.

Havířov: Stezka – Kachyňa, Mrowiec, T. Černý, Nepokoj, Chroboček, L. Rutar, Ševěček – Kotala, F. Seman, O. Procházka – L. Bednář, Werbik, E. Němec – Fridrich, Baláž, Toman – Dvořák, Cihlář, Doktor. Trenér: Režnar.