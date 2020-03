Poté, co doma ve středu udolal druhý Přerov, si v sobotu vyšlápl i na třetí Vsetín. Na Lapači se tentokrát oslavné písně nezpívaly.

Svěřenci trenéra Jiřího Režnara sbírají veledůležité body a drží šesté místo v tabulce, které znamená, že by se vyhnuli předkolu play off.

„Pro nás už je teď každý zápas jako play off. Přistupujeme k tomu, jako by to bylo poslední utkání sezony, maximálně zodpovědně,“ uvedl trenér Režnar.

AZ na Lapači díky Procházkovi rychle vedl a svůj náskok mohl ještě navýšit. To se ale hostům nepovedlo, z protiútoku navíc udeřili Valaši, kteří se pak v 29. minutě dostali dokonce do vedení.

Havířovským ale skvěle vyšel přelom druhé a třetí třetiny. Nejprve srovnal Bambula a pak během necelých dvou minut závěrečného dějství poslali hosty do dvougólového trháku Chroboček se Semanem.

„Chtěli jsme dát rychlý gól, ale že vstřelíme hned dva, s tím jsme nepočítali,“ usmíval se Režnar. „Je však dobře, že nám to tam spadlo,“ dodal.

Zbytek zápasu si už hosté pohlídali. Valaši zkusili i dlouhou hru bez brankáře, necelé tři minuty před koncem ale trefil prázdnou klec Bednář a bylo vymalováno. AZ si tak upevni šesté místo a navíc už má stejně bodů jako pátá Slavia.

V pondělí Havířov přivítá v klíčové bitvě sedmé Litoměřice, a když uspěje, tak svému soupeři uteče už na šest bodů. „Pokud se chceme vyhnout předkolu, tak musíme být úspěšní,“ nabádá Režnar své svěřence k dalšímu dobrému výkonu.

VHK Vsetín – AZ Havířov 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)

Branky a nahrávky: 10. L. Volf, 29. R. Vlach (Slováček) – 4. O. Procházka (Matai, E. Němec), 38. Bambula (Malina), 41. Chroboček (Dajčar), 42. F. Seman (Rašner, L. Bednář), 58. L. Bednář (Bambula, Stezka). Rozhodčí: Kopeček, Otáhal – Barek, Blažek. Vyloučení: 8:6, navíc Chroboček (H) 10 min. OT. Využití: 0:1. Diváci: 3150.

Havířov: Stezka – Dajčar, Chroboček, Malina, Rašner, T. Černý, Mrowiec, Matai – Kotala, E. Němec, O. Procházka – Bambula, F. Seman, L. Bednář – Danielčák, Baláž, Doktor – Fridrich, Maruna, Bernovský. Trenér: Režnar.