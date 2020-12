Lepší vstup přitom měli hosté, kteří se v 10. minutě gólem Vály z přesilové hry ujali vedení. AZ však ještě v závěru úvodní dvacetiminutovky vyrovnal z hole Procházky.

Prostřední část branky nenabídla, rozhodnutí tak přinesla třetí třetina. Ve 47. minutě otočila skóre trefa Kotaly v početní výhodě a definitivu toho, že si domácí připíší další tři body, dal minutu před koncem zkušený Bořuta.

Ohlasy trenérů

Jiří Režnar (Havířov): „Možná to vypadalo, že v první třetině byl soupeř lepší, ale já jsem spokojený s naší hrou v celém utkání. Soupeř, ač nováček, tak má v týmu velmi zkušené hráče, je tam vidět ta výpomoc z Pardubic, velcí a silní obránci, přes které se jen těžko přechází. V první třetině jsme čekali tlak soupeře, ten jsme ustáli a pak už to bylo o tom, kdo dá rozhodující gól. A to se povedlo nám.“

Václav Baďouček (Vrchlabí): „Myslím, že to bylo po celou dobu vyrovnané utkání. Jen my jsme dali méně gólů, než domácí. Ve třetí třetině bylo jasné, že kdo se dostane do vedení, tak bude mít k vítězství blíže. A to se podařilo domácím. Celkově jsme ale s výkony a hrou týmu spokojeni a zatím se nám daří plnit náš cíl. Tedy být na místech, ze kterých se postupuje do play off.“

AZ Havířov – Stadion Vrchlabí 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 20. O. Procházka (F. Seman, R. Szturc), 47. Kotala (Chroboček, Prokeš), 59. Bořuta (Adamský) – 10. Vála (Nouza, Heřman). Rozhodčí: Kašík, Barek – Otáhal, Bohuněk. Vyloučení: 6:8. Využití: 1:1. Oslabení: 1:0. Bez diváků.

Havířov: Groh – Kočí, Chroboček, Mrowiec, Rašner, Bořuta, L. Rutar – Adamský, Prokeš, Kotala – O. Procházka, F. Seman, R. Szturc – Doktor, Maruna, Fridrich – Mrva, Ivan, Cihlář. Trenér: Režnar.